В «Ростехе» прокомментировали поломки шасси у самолетов компании «Россия»

Сразу девять самолетов приземлились в Шереметьево с испорченными шинами
Поломка шасси самолетов авиакомпании «Россия» никак не связана с транспортом и их производителем. Об этом сообщили в корпорации «Ростех».
«Очевидно, что проблема не связана с самолетом и его производителем. Если вы пробьете на дороге колесо своего автомобиля, стоит обращаться не на завод, а в шиномонтаж», — сказал представитель госкорпорации в беседе с РИА Новости.
Ранее сообщалось, что 4 июня в аэропорт Шереметьево приземлились несколько SSJ-100 с поврежденными шасси. Испорченными были сразу девять самолетов компании «Россия».
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