В «Ростехе» прокомментировали поломки шасси у самолетов компании «Россия»

«Ростех»: поломка шасси у самолетов «России» не связана с их производителем

04 июня 2024 в 22:41 Размер текста - 17 +

Сразу девять самолетов приземлились в Шереметьево с испорченными шинами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Поломка шасси самолетов авиакомпании «Россия» никак не связана с транспортом и их производителем. Об этом сообщили в корпорации «Ростех». «Очевидно, что проблема не связана с самолетом и его производителем. Если вы пробьете на дороге колесо своего автомобиля, стоит обращаться не на завод, а в шиномонтаж», — сказал представитель госкорпорации в беседе с РИА Новости. Ранее сообщалось, что 4 июня в аэропорт Шереметьево приземлились несколько SSJ-100 с поврежденными шасси. Испорченными были сразу девять самолетов компании «Россия». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поломка шасси самолетов авиакомпании «Россия» никак не связана с транспортом и их производителем. Об этом сообщили в корпорации «Ростех». «Очевидно, что проблема не связана с самолетом и его производителем. Если вы пробьете на дороге колесо своего автомобиля, стоит обращаться не на завод, а в шиномонтаж», — сказал представитель госкорпорации в беседе с РИА Новости. Ранее сообщалось, что 4 июня в аэропорт Шереметьево приземлились несколько SSJ-100 с поврежденными шасси. Испорченными были сразу девять самолетов компании «Россия».