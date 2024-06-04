В «Ростехе» прокомментировали поломки шасси у самолетов компании «Россия»

«Ростех»: поломка шасси у самолетов «России» не связана с их производителем
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, шасси, рабочий аэропорта, проверка самолета
Сразу девять самолетов приземлились в Шереметьево с испорченными шинами Фото:

Поломка шасси самолетов авиакомпании «Россия» никак не связана с транспортом и их производителем. Об этом сообщили в корпорации «Ростех».

«Очевидно, что проблема не связана с самолетом и его производителем. Если вы пробьете на дороге колесо своего автомобиля, стоит обращаться не на завод, а в шиномонтаж», — сказал представитель госкорпорации в беседе с РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 4 июня в аэропорт Шереметьево приземлились несколько SSJ-100 с поврежденными шасси. Испорченными были сразу девять самолетов компании «Россия».

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Поломка шасси самолетов авиакомпании «Россия» никак не связана с транспортом и их производителем. Об этом сообщили в корпорации «Ростех». «Очевидно, что проблема не связана с самолетом и его производителем. Если вы пробьете на дороге колесо своего автомобиля, стоит обращаться не на завод, а в шиномонтаж», — сказал представитель госкорпорации в беседе с РИА Новости. Ранее сообщалось, что 4 июня в аэропорт Шереметьево приземлились несколько SSJ-100 с поврежденными шасси. Испорченными были сразу девять самолетов компании «Россия».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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