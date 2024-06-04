04 июня 2024

В Екатеринбурге на дороге прорвало трубу с кипятком. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте аварии уже работают городские службы
На месте аварии уже работают городские службы Фото:

В Екатеринбурге ночью 5 июня на перекрестке улиц Волгоградская и Амундсена прорвало трубу с горячей водой. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Перекресток улиц Волгоградская — Амундсена. Прорвало трубу ГВС (горячее водоснабжение — прим. URA.RU)», — рассказали свидетели коммунальной аварии.

На месте происшествия провалился асфальт, однако еще ночью воду на проблемном участке отключили. Ремонтная бригада устраняет последствия происшествия, территория огорожена.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городского «Водоканала». На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге ночью 5 июня на перекрестке улиц Волгоградская и Амундсена прорвало трубу с горячей водой. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Перекресток улиц Волгоградская — Амундсена. Прорвало трубу ГВС (горячее водоснабжение — прим. URA.RU)», — рассказали свидетели коммунальной аварии. На месте происшествия провалился асфальт, однако еще ночью воду на проблемном участке отключили. Ремонтная бригада устраняет последствия происшествия, территория огорожена. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городского «Водоканала». На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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