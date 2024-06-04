В Екатеринбурге ночью 5 июня на перекрестке улиц Волгоградская и Амундсена прорвало трубу с горячей водой. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«Перекресток улиц Волгоградская — Амундсена. Прорвало трубу ГВС (горячее водоснабжение — прим. URA.RU)», — рассказали свидетели коммунальной аварии.
На месте происшествия провалился асфальт, однако еще ночью воду на проблемном участке отключили. Ремонтная бригада устраняет последствия происшествия, территория огорожена.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городского «Водоканала». На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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