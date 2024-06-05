Марочко: ВСУ перебросили под Харьков американские РСЗО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Himars.stock, нато, вооружение, сша, рсзо, Хаймарс, himars, поставка,  stock, военная помощь
ВСУ направили в Харьковскую область американские РСЗО, заявил Андрей Марочко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украиские солдаты перебросили в Харьковскую область американские реактивные системы залпового огня М270 MLRS. Всего было размещено 12 единиц военной техники. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«По полученным данным, в Харьковскую область украинским подразделениям <…> поступила партия пусковых установок M270 MLRS (в количестве 12 единиц) на гусеничной базе американской платформы Bradley», — сообщил Андрей Марочко в разговоре с РИА Новости. В регион также прибыли западные военные для обслуживания реактивной системы, добавил он.

В Белом доме ранее отмечали, что направили американское оружие солдатам ВСУ. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан понадеялся, что оно поможет Украине отразить наступление ВС РФ в Харьковской области и других направлениях. ВСУ также используют оружие США для ударов по приграничным российским территориям, передает Life.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украиские солдаты перебросили в Харьковскую область американские реактивные системы залпового огня М270 MLRS. Всего было размещено 12 единиц военной техники. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «По полученным данным, в Харьковскую область украинским подразделениям <…> поступила партия пусковых установок M270 MLRS (в количестве 12 единиц) на гусеничной базе американской платформы Bradley», — сообщил Андрей Марочко в разговоре с РИА Новости. В регион также прибыли западные военные для обслуживания реактивной системы, добавил он. В Белом доме ранее отмечали, что направили американское оружие солдатам ВСУ. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан понадеялся, что оно поможет Украине отразить наступление ВС РФ в Харьковской области и других направлениях. ВСУ также используют оружие США для ударов по приграничным российским территориям, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...