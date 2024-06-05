Марочко: ВСУ перебросили под Харьков американские РСЗО

Украиские солдаты перебросили в Харьковскую область американские реактивные системы залпового огня М270 MLRS. Всего было размещено 12 единиц военной техники. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«По полученным данным, в Харьковскую область украинским подразделениям <…> поступила партия пусковых установок M270 MLRS (в количестве 12 единиц) на гусеничной базе американской платформы Bradley», — сообщил Андрей Марочко в разговоре с РИА Новости. В регион также прибыли западные военные для обслуживания реактивной системы, добавил он.
В Белом доме ранее отмечали, что направили американское оружие солдатам ВСУ. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан понадеялся, что оно поможет Украине отразить наступление ВС РФ в Харьковской области и других направлениях. ВСУ также используют оружие США для ударов по приграничным российским территориям, передает
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