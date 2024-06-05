Белый дом: ВСУ укрепили позиции после получения помощи США

05 июня 2024 в 06:33 Размер текста - 17 +

Помощник президента США заявил, что с поставкой американского оружия Киев окреп Фото: Сергей Русанов новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил мнение, что ВСУ успешно выдерживают российское наступление благодаря поставкам американского оружия. По мнению представителя Вашингтона, Киев выбрался из глубокой ямы. «Мы видели укрепление позиций в ключевых местах. Мы видели, что они выдерживают российское наступление», — заявил Салливан, подчеркивая важность продолжения поддержки Украины со стороны США. Информация появилась на сайте Белого дома. Салливан также отметил, что задержка в выделении дополнительной военной помощи Киеву со стороны Конгресса США поставила Украину в трудное положение. Однако с возобновлением поставок, по его словам, ситуация улучшилась. Он указал на территорию, расположенную к северу от Харькова, где украинские войска получили необходимые боеприпасы и другие ресурсы. Ранее президент США Джо Байден заявил, что предложение России о прекращении украинского конфликта является не лучшим для Киева. Недавно Минобороны страны заключило контракт на производство реактивных систем залпового огня HIMARS с корпорацией Lockheed Martin. РСЗО HIMARS является системой наиболее активно применяемой Киевом против РФ в украинском конфликте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил мнение, что ВСУ успешно выдерживают российское наступление благодаря поставкам американского оружия. По мнению представителя Вашингтона, Киев выбрался из глубокой ямы. «Мы видели укрепление позиций в ключевых местах. Мы видели, что они выдерживают российское наступление», — заявил Салливан, подчеркивая важность продолжения поддержки Украины со стороны США. Информация появилась на сайте Белого дома. Салливан также отметил, что задержка в выделении дополнительной военной помощи Киеву со стороны Конгресса США поставила Украину в трудное положение. Однако с возобновлением поставок, по его словам, ситуация улучшилась. Он указал на территорию, расположенную к северу от Харькова, где украинские войска получили необходимые боеприпасы и другие ресурсы. Ранее президент США Джо Байден заявил, что предложение России о прекращении украинского конфликта является не лучшим для Киева. Недавно Минобороны страны заключило контракт на производство реактивных систем залпового огня HIMARS с корпорацией Lockheed Martin. РСЗО HIMARS является системой наиболее активно применяемой Киевом против РФ в украинском конфликте.