ВСУ используют аэродром в Николаевской области под беспилотники. Противник задействовал аэродром Кульбакино для использования БПЛА Bayraktar. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.
«Теперь аэродром в Кульбакино начали использовать под БПЛА. Да не простые, а по данным нашей агентуры, там взлетают и садятся БПЛА серьезного типа, „Байрактары“», — заявил Лебедев. Информацию передает ТАСС.
Ранее в ночь на 30 мая было нанесено пять ударов по Староконстантинову в Хмельницкой области Украины. В подполье сообщили, что один из них пришелся на одноименный военный аэродром.
ВС РФ уже атаковали аэродром Староконстантинов, который Киев готовит к приему истребителей F-16. По данным подполья, там находилась иностранная военная техника и производилось обучение работы с ней мобилизованных граждан.
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