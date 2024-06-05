Подпольщики обнаружили «Байрактары» на аэродроме в Николаевской области

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ВСУ используют аэродром в Николаевской области под БПЛА Bayraktar
ВСУ используют аэродром в Николаевской области под БПЛА Bayraktar Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ используют аэродром в Николаевской области под беспилотники. Противник задействовал аэродром Кульбакино для использования БПЛА Bayraktar. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

«Теперь аэродром в Кульбакино начали использовать под БПЛА. Да не простые, а по данным нашей агентуры, там взлетают и садятся БПЛА серьезного типа, „Байрактары“», — заявил Лебедев. Информацию передает ТАСС. 

Ранее в ночь на 30 мая было нанесено пять ударов по Староконстантинову в Хмельницкой области Украины. В подполье сообщили, что один из них пришелся на одноименный военный аэродром

ВС РФ уже атаковали аэродром Староконстантинов, который Киев готовит к приему истребителей F-16. По данным подполья, там находилась иностранная военная техника и производилось обучение работы с ней мобилизованных граждан.

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ВСУ используют аэродром в Николаевской области под беспилотники. Противник задействовал аэродром Кульбакино для использования БПЛА Bayraktar. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев. «Теперь аэродром в Кульбакино начали использовать под БПЛА. Да не простые, а по данным нашей агентуры, там взлетают и садятся БПЛА серьезного типа, „Байрактары“», — заявил Лебедев. Информацию передает ТАСС.  Ранее в ночь на 30 мая было нанесено пять ударов по Староконстантинову в Хмельницкой области Украины. В подполье сообщили, что один из них пришелся на одноименный военный аэродром.  ВС РФ уже атаковали аэродром Староконстантинов, который Киев готовит к приему истребителей F-16. По данным подполья, там находилась иностранная военная техника и производилось обучение работы с ней мобилизованных граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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