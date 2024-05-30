Нанесен мощный массированный удар по военному аэродрому Староконстантинов

30 мая 2024 в 08:42 Размер текста - 17 +

Всего было нанесено пять ударов, сообщили в подполье (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В ночь на 30 мая нанесены пять ударов по Староконстантинову в Хмельницкой области Украины. Один из них пришелся по одноименному военному аэродрому, сообщили в подполье. «По Староконстантинову ночью нанесли минимум 5 ударов, один из них — по укрытию для самолетов ВСУ на территории аэродрома», — сообщили РИА Новости в подполье. Там уточнили, что удары были нанесены в ночь на 30 мая. Об ударе по аэродрому также сообщало украинское издание «Зеркало недели» в своем telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ночь на 30 мая нанесены пять ударов по Староконстантинову в Хмельницкой области Украины. Один из них пришелся по одноименному военному аэродрому, сообщили в подполье. «По Староконстантинову ночью нанесли минимум 5 ударов, один из них — по укрытию для самолетов ВСУ на территории аэродрома», — сообщили РИА Новости в подполье. Там уточнили, что удары были нанесены в ночь на 30 мая. Об ударе по аэродрому также сообщало украинское издание «Зеркало недели» в своем telegram-канале.