Нанесен мощный массированный удар по военному аэродрому Староконстантинов

Всего было нанесено пять ударов, сообщили в подполье (архивное фото)
В ночь на 30 мая нанесены пять ударов по Староконстантинову в Хмельницкой области Украины. Один из них пришелся по одноименному военному аэродрому, сообщили в подполье.
«По Староконстантинову ночью нанесли минимум 5 ударов, один из них — по укрытию для самолетов ВСУ на территории аэродрома», — сообщили РИА Новости в подполье. Там уточнили, что удары были нанесены в ночь на 30 мая. Об ударе по аэродрому также сообщало украинское издание «Зеркало недели» в своем telegram-канале.
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