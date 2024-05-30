Нанесен мощный массированный удар по военному аэродрому Староконстантинов

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Всего было нанесено пять ударов, сообщили в подполье (архивное фото) Фото:

В ночь на 30 мая нанесены пять ударов по Староконстантинову в Хмельницкой области Украины. Один из них пришелся по одноименному военному аэродрому, сообщили в подполье.

«По Староконстантинову ночью нанесли минимум 5 ударов, один из них — по укрытию для самолетов ВСУ на территории аэродрома», — сообщили РИА Новости в подполье. Там уточнили, что удары были нанесены в ночь на 30 мая. Об ударе по аэродрому также сообщало украинское издание «Зеркало недели» в своем telegram-канале.

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В ночь на 30 мая нанесены пять ударов по Староконстантинову в Хмельницкой области Украины. Один из них пришелся по одноименному военному аэродрому, сообщили в подполье. «По Староконстантинову ночью нанесли минимум 5 ударов, один из них — по укрытию для самолетов ВСУ на территории аэродрома», — сообщили РИА Новости в подполье. Там уточнили, что удары были нанесены в ночь на 30 мая. Об ударе по аэродрому также сообщало украинское издание «Зеркало недели» в своем telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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