ВС РФ мощным ударом решили сорвать поставку истребителей F-16 на Украину

По аэродрому Староконстантинов, который Киев готовит к приему истребителей F-16, нанесен удар. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Еще один из ударов был в направлении Староконстантиновского полигона, где, по данным сопротивления, находится иностранная военная техника и производится обучение работы с ней мобилизованных украинских граждан. Обучение производят иностранные инструкторы», — подчеркнул Лебедев в разговоре с РИА Новости. По его словам, ВС РФ атаковали военный аэродром, который Киев готовит к приему истребителей F-16.
Лебедев также сообщил, что один из ударов пришелся на подстанцию города Константинов. В результате удара произошла «очень мощная детонация», после чего в городе пропало электричество.
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