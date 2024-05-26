ВС РФ мощным ударом решили сорвать поставку истребителей F-16 на Украину

Подполье: ВС РФ ударили по аэродрому, готовившийся принять истребители F-16
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Украина ждет от Запада истребители Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

По аэродрому Староконстантинов, который Киев готовит к приему истребителей F-16, нанесен удар. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Еще один из ударов был в направлении Староконстантиновского полигона, где, по данным сопротивления, находится иностранная военная техника и производится обучение работы с ней мобилизованных украинских граждан. Обучение производят иностранные инструкторы», — подчеркнул Лебедев в разговоре с РИА Новости. По его словам, ВС РФ атаковали военный аэродром, который Киев готовит к приему истребителей F-16.

Лебедев также сообщил, что один из ударов пришелся на подстанцию города Константинов. В результате удара произошла «очень мощная детонация», после чего в городе пропало электричество.

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По аэродрому Староконстантинов, который Киев готовит к приему истребителей F-16, нанесен удар. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Еще один из ударов был в направлении Староконстантиновского полигона, где, по данным сопротивления, находится иностранная военная техника и производится обучение работы с ней мобилизованных украинских граждан. Обучение производят иностранные инструкторы», — подчеркнул Лебедев в разговоре с РИА Новости. По его словам, ВС РФ атаковали военный аэродром, который Киев готовит к приему истребителей F-16. Лебедев также сообщил, что один из ударов пришелся на подстанцию города Константинов. В результате удара произошла «очень мощная детонация», после чего в городе пропало электричество.
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