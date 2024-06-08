Медведеву польстила просьба FIDH выдать ордер на его арест

Медведев: обращение FIDH к МУС свидетельствует об эффективной борьбе РФ с Киевом

08 июня 2024 в 14:44 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев положительно отреагировал на просьбу FIDH арестовать его Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на обращение Международной федерации прав человека (FIDH) к МУС с просьбой арестовать его. Он подчеркнул, что таким образом это доказывает эффективность борьбы РФ с неонацистами в Киеве. Об этом Медведев написал в соцсети X. FIDH финансируется фондом Open Society Foundations (признан нежелательным в РФ) миллиардера Джорджа Сороса, а также рядом стран Запада. «Как приятно получить признание эффективности наших совместных усилий против неонацистского режима в Киеве! Оно исходило от таких ублюдочных организаций, как неправительственные организации, принадлежащих отвратительному старикашке Соросу, который обратился в МУС из-за нашей скромной работы», — написал Дмитрий Медведев. Он добавил, что такие организации как FIDH являются пособниками террористов. Ранее к Международному уголовному суду обратились с просьбой выдать ордер на арест Медведева. Годом ранее МУС также выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. В РФ неоднократно высказывались, что не воспринимают МУС как легитимную организацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на обращение Международной федерации прав человека (FIDH) к МУС с просьбой арестовать его. Он подчеркнул, что таким образом это доказывает эффективность борьбы РФ с неонацистами в Киеве. Об этом Медведев написал в соцсети X. FIDH финансируется фондом Open Society Foundations (признан нежелательным в РФ) миллиардера Джорджа Сороса, а также рядом стран Запада. «Как приятно получить признание эффективности наших совместных усилий против неонацистского режима в Киеве! Оно исходило от таких ублюдочных организаций, как неправительственные организации, принадлежащих отвратительному старикашке Соросу, который обратился в МУС из-за нашей скромной работы», — написал Дмитрий Медведев. Он добавил, что такие организации как FIDH являются пособниками террористов. Ранее к Международному уголовному суду обратились с просьбой выдать ордер на арест Медведева. Годом ранее МУС также выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. В РФ неоднократно высказывались, что не воспринимают МУС как легитимную организацию.