08 июня 2024

Медведеву польстила просьба FIDH выдать ордер на его арест

Медведев: обращение FIDH к МУС свидетельствует об эффективной борьбе РФ с Киевом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парад Победы 2023 9 мая на Красной площади в Москве. Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев положительно отреагировал на просьбу FIDH арестовать его Фото:

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на обращение Международной федерации прав человека (FIDH) к МУС с просьбой арестовать его. Он подчеркнул, что таким образом это доказывает эффективность борьбы РФ с неонацистами в Киеве. Об этом Медведев написал в соцсети X. FIDH финансируется фондом Open Society Foundations (признан нежелательным в РФ) миллиардера Джорджа Сороса, а также рядом стран Запада.

«Как приятно получить признание эффективности наших совместных усилий против неонацистского режима в Киеве! Оно исходило от таких ублюдочных организаций, как неправительственные организации, принадлежащих отвратительному старикашке Соросу, который обратился в МУС из-за нашей скромной работы», — написал Дмитрий Медведев. Он добавил, что такие организации как FIDH являются пособниками террористов.

Ранее к Международному уголовному суду обратились с просьбой выдать ордер на арест Медведева. Годом ранее МУС также выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. В РФ неоднократно высказывались, что не воспринимают МУС как легитимную организацию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на обращение Международной федерации прав человека (FIDH) к МУС с просьбой арестовать его. Он подчеркнул, что таким образом это доказывает эффективность борьбы РФ с неонацистами в Киеве. Об этом Медведев написал в соцсети X. FIDH финансируется фондом Open Society Foundations (признан нежелательным в РФ) миллиардера Джорджа Сороса, а также рядом стран Запада. «Как приятно получить признание эффективности наших совместных усилий против неонацистского режима в Киеве! Оно исходило от таких ублюдочных организаций, как неправительственные организации, принадлежащих отвратительному старикашке Соросу, который обратился в МУС из-за нашей скромной работы», — написал Дмитрий Медведев. Он добавил, что такие организации как FIDH являются пособниками террористов. Ранее к Международному уголовному суду обратились с просьбой выдать ордер на арест Медведева. Годом ранее МУС также выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. В РФ неоднократно высказывались, что не воспринимают МУС как легитимную организацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...