В Свердловской области поезд на скорости протаранил машину. Фото, видео

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Железнодорожный вокзал. Тюмень, вокзал, поезд, железнодорожный вокзал, грузовой состав, вагон, жд, жд вокзал, жд пути, жд вагон, жд путь
Поезд перекрыл проезд автомобилям Фото:

Под Новоуральском (Свердловская область) грузовой поезд снес автомобиль. Из-за аварии возле железнодорожных путей скопились другие водители, рассказал URA.RU очевидец происшествия.

«После Белореченской проходной протаранило машину. Путь перекрыт, сюда ехать не стоит», — сказал очевидец. Информация об устранении последствий аварии и пострадавших отсутствует.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в транспортную полицию. В ведомстве перевели на Госавтоинспекцию Свердловской области. На момент публикации ответ от ГАИ получить не удалось.

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Под Новоуральском (Свердловская область) грузовой поезд снес автомобиль. Из-за аварии возле железнодорожных путей скопились другие водители, рассказал URA.RU очевидец происшествия. «После Белореченской проходной протаранило машину. Путь перекрыт, сюда ехать не стоит», — сказал очевидец. Информация об устранении последствий аварии и пострадавших отсутствует. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в транспортную полицию. В ведомстве перевели на Госавтоинспекцию Свердловской области. На момент публикации ответ от ГАИ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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