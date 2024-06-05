Поезд перекрыл проезд автомобилям
Под Новоуральском (Свердловская область) грузовой поезд снес автомобиль. Из-за аварии возле железнодорожных путей скопились другие водители, рассказал URA.RU очевидец происшествия.
«После Белореченской проходной протаранило машину. Путь перекрыт, сюда ехать не стоит», — сказал очевидец. Информация об устранении последствий аварии и пострадавших отсутствует.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в транспортную полицию. В ведомстве перевели на Госавтоинспекцию Свердловской области. На момент публикации ответ от ГАИ получить не удалось.
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