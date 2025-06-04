04 июня 2025

Легендарный спорткар продают в Екатеринбурге почти за два миллиона. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авто было выпущено в середине 90-х
Авто было выпущено в середине 90-х Фото:

В Екатеринбурге продают культовый Chevrolet Corvette четвертого поколения за 1 800 000 рублей. Объявление о продаже появилось на сайте "Авито". Модель получила широкую известность на постсоветском пространстве благодаря видеоиграм и фильмам, став символом американского автопрома.

"Продам Сorvette c4 и донорный кузов. Пробег реальный. Вообще без торга", — пишет владелец.

Авто выпущено в 1994 году, имеет автоматическую коробку передач, 5,7-литровый двигатель серии V8 мощностью около 300 лошадиных сил. Пробег спорткара составляет всего 90 тысяч километров.

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В Екатеринбурге продают культовый Chevrolet Corvette четвертого поколения за 1 800 000 рублей. Объявление о продаже появилось на сайте "Авито". Модель получила широкую известность на постсоветском пространстве благодаря видеоиграм и фильмам, став символом американского автопрома. "Продам Сorvette c4 и донорный кузов. Пробег реальный. Вообще без торга", — пишет владелец. Авто выпущено в 1994 году, имеет автоматическую коробку передач, 5,7-литровый двигатель серии V8 мощностью около 300 лошадиных сил. Пробег спорткара составляет всего 90 тысяч километров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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