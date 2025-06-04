В Екатеринбурге продают культовый Chevrolet Corvette четвертого поколения за 1 800 000 рублей. Объявление о продаже появилось на сайте "Авито". Модель получила широкую известность на постсоветском пространстве благодаря видеоиграм и фильмам, став символом американского автопрома.
"Продам Сorvette c4 и донорный кузов. Пробег реальный. Вообще без торга", — пишет владелец.
Авто выпущено в 1994 году, имеет автоматическую коробку передач, 5,7-литровый двигатель серии V8 мощностью около 300 лошадиных сил. Пробег спорткара составляет всего 90 тысяч километров.
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