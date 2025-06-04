04 июня 2025

Свердловчанка получила суровый срок за попытку поджога военкомата и госизмену

39-летнюю свердловчанку Марченко приговорили к 20 годам колонии за госизмену
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина будет отбывать срок в колонии общего режима (архивное фото)
Женщина будет отбывать срок в колонии общего режима (архивное фото) Фото:

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил 39-летнюю Валерию Марченко к 20 годам лишения свободы в колонии общего режима. Жительницу поселка Рефтинский признали виновной в подготовке теракта, государственной измене и прохождении обучения с целью совершения террористического акта.

Процесс прошел в закрытом режиме, сообщил портал Sotavision. По данным их источника, в марте 2024 года Марченко собиралась поджечь здание военкомата в Екатеринбурге. Она направлялась туда с восемью бутылками с зажигательной смесью, когда ее задержали сотрудники ФСБ.

До ареста Валерия Марченко работала машинистом аммиачно-холодильных установок на Рефтинской птицефабрике. Она воспитывает двоих детей — 20-летнего сына и 13-летнюю дочь.

Ранее Центральный окружной суд Екатеринбурга приговорил к 16 годам тюрьмы 27-летнего Алексея Рожкова, который устроил поджог военкомата в Березовском весной 2022-го. Ему вменили еще две тяжкие статьи УК РФ.

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Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил 39-летнюю Валерию Марченко к 20 годам лишения свободы в колонии общего режима. Жительницу поселка Рефтинский признали виновной в подготовке теракта, государственной измене и прохождении обучения с целью совершения террористического акта. Процесс прошел в закрытом режиме, сообщил портал Sotavision. По данным их источника, в марте 2024 года Марченко собиралась поджечь здание военкомата в Екатеринбурге. Она направлялась туда с восемью бутылками с зажигательной смесью, когда ее задержали сотрудники ФСБ. До ареста Валерия Марченко работала машинистом аммиачно-холодильных установок на Рефтинской птицефабрике. Она воспитывает двоих детей — 20-летнего сына и 13-летнюю дочь. Ранее Центральный окружной суд Екатеринбурга приговорил к 16 годам тюрьмы 27-летнего Алексея Рожкова, который устроил поджог военкомата в Березовском весной 2022-го. Ему вменили еще две тяжкие статьи УК РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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