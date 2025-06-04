Свердловчанка получила суровый срок за попытку поджога военкомата и госизмену

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил 39-летнюю Валерию Марченко к 20 годам лишения свободы в колонии общего режима. Жительницу поселка Рефтинский признали виновной в подготовке теракта, государственной измене и прохождении обучения с целью совершения террористического акта.
Процесс прошел в закрытом режиме, сообщил портал Sotavision. По данным их источника, в марте 2024 года Марченко собиралась поджечь здание военкомата в Екатеринбурге. Она направлялась туда с восемью бутылками с зажигательной смесью, когда ее задержали сотрудники ФСБ.
До ареста Валерия Марченко работала машинистом аммиачно-холодильных установок на Рефтинской птицефабрике. Она воспитывает двоих детей — 20-летнего сына и 13-летнюю дочь.
Ранее Центральный окружной суд Екатеринбурга приговорил к 16 годам тюрьмы 27-летнего Алексея Рожкова, который устроил поджог военкомата в Березовском весной 2022-го. Ему вменили еще две тяжкие статьи УК РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!