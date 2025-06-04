Явление продлится лишь до вечера того же дня
Жители Свердловской области вновь столкнутся с магнитной бурей. Геомагнитные возмущения ожидаются 5 июня в первой половине дня, прогнозируют в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«С размаху влетели в зону действия южной корональной дыры. Буря может закончиться далеко не так быстро, как обещали», — сообщают в telegram-канале лаборатории.
Предварительно, буря приблизится к уровню G2 (средняя). В норму показатели, судя по графику, придут уже в конце того же дня.
График магнитных бурь
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