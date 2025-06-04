04 июня 2025

Магнитная буря вновь обрушится на свердловчан. Скрин

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Явление продлится лишь до вечера того же дня
Явление продлится лишь до вечера того же дня Фото:

Жители Свердловской области вновь столкнутся с магнитной бурей. Геомагнитные возмущения ожидаются 5 июня в первой половине дня, прогнозируют в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«С размаху влетели в зону действия южной корональной дыры. Буря может закончиться далеко не так быстро, как обещали», — сообщают в telegram-канале лаборатории.

Предварительно, буря приблизится к уровню G2 (средняя). В норму показатели, судя по графику, придут уже в конце того же дня.

График магнитных бурь
График магнитных бурь
Фото:

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Жители Свердловской области вновь столкнутся с магнитной бурей. Геомагнитные возмущения ожидаются 5 июня в первой половине дня, прогнозируют в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. «С размаху влетели в зону действия южной корональной дыры. Буря может закончиться далеко не так быстро, как обещали», — сообщают в telegram-канале лаборатории. Предварительно, буря приблизится к уровню G2 (средняя). В норму показатели, судя по графику, придут уже в конце того же дня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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