Свердловские депутаты готовятся к перестройке муниципальной власти

05 июня 2025 в 19:11 Размер текста - 17 +

В регионе действует двухуровневая система, напомнила Людмила Бабушкина Фото: департамент информполитики парламента Власти Свердловской области в ближайшее время решат, что делать с управлением на местах. Будет выбрана система организации местного самоуправления — она станет одноуровневой, смешанной либо останется двухуровневой. Об этом после заседания Ассамблеи регионального объединения «Депутатская вертикаль» и Совета представительных органов муниципальных образований области рассказала спикер заксо Людмила Бабушкина, сообщает корреспондент URA.RU. «Необходимо определиться, какая система организации местного самоуправления будет наиболее оптимальной для нашего региона: одноуровневая, двухуровневая или смешанная. Напомню, в настоящее время на Среднем Урале существует двухуровневая система муниципальной власти. Мы вместе с органами исполнительной власти будем обсуждать этот вопрос», — объяснила Бабушкина. При двухуровневой системе одно муниципальное образование находится внутри другого, но все при этом имеют свои органы управления и отдельные бюджеты. При одноуровневой — населенные пункты, входящие в состав городского или муниципального округа, не имеют бюджетов и органов местной власти. Павел Крашенинников Фото: департамент информполитики парламента После того, как будет выбрана система управления, будет изменен устав области, после чего будут приведены в соответствие региональные законы. Изменения связаны с тем, что 19 июня в стране вступает в силу федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». В работе совместного заседания приняли участие, в том числе в режиме ВКС, порядка 180 представителей муниципалитетов Среднего Урала. Прошло оно при участии главы комитета Госдумы по законодательству Павла Крашенинникова. «Часть регионов России уже перешли на одноуровневую систему. Часть — в ближайшее время не будут переходить, часть — находятся в смешанном состоянии. Кроме определения наиболее подходящей для того или иного региона системы организации местного самоуправления, существует достаточно много вопросов, связанных с компетенцией органов местного самоуправления, с возможностью передачи полномочий с одного уровня власти на другой», — объяснил он. Готовился проект закона в течение пяти лет. Активное участие в нем приняли свердловчане — в конце 2021 года он обсуждался на заседании «Депутатской вертикали». В соответствие с ФЗ приведут и региональные законы, отметила Людмила Бабушкина Фото: департамент информполитики парламента Часть представителей муниципалитетов присутствовали на заседании в онлайн-режиме Фото: департамент информполитики парламента Часть регионов страны перешли на одноуровневую систему, рассказал Павел Крашенинников Фото: департамент информполитики парламента В заседании приняли участие около 180 представителей муниципальной власти Фото: департамент информполитики парламента Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Свердловской области в ближайшее время решат, что делать с управлением на местах. Будет выбрана система организации местного самоуправления — она станет одноуровневой, смешанной либо останется двухуровневой. Об этом после заседания Ассамблеи регионального объединения «Депутатская вертикаль» и Совета представительных органов муниципальных образований области рассказала спикер заксо Людмила Бабушкина, сообщает корреспондент URA.RU. «Необходимо определиться, какая система организации местного самоуправления будет наиболее оптимальной для нашего региона: одноуровневая, двухуровневая или смешанная. Напомню, в настоящее время на Среднем Урале существует двухуровневая система муниципальной власти. Мы вместе с органами исполнительной власти будем обсуждать этот вопрос», — объяснила Бабушкина. При двухуровневой системе одно муниципальное образование находится внутри другого, но все при этом имеют свои органы управления и отдельные бюджеты. При одноуровневой — населенные пункты, входящие в состав городского или муниципального округа, не имеют бюджетов и органов местной власти. После того, как будет выбрана система управления, будет изменен устав области, после чего будут приведены в соответствие региональные законы. Изменения связаны с тем, что 19 июня в стране вступает в силу федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». В работе совместного заседания приняли участие, в том числе в режиме ВКС, порядка 180 представителей муниципалитетов Среднего Урала. Прошло оно при участии главы комитета Госдумы по законодательству Павла Крашенинникова. «Часть регионов России уже перешли на одноуровневую систему. Часть — в ближайшее время не будут переходить, часть — находятся в смешанном состоянии. Кроме определения наиболее подходящей для того или иного региона системы организации местного самоуправления, существует достаточно много вопросов, связанных с компетенцией органов местного самоуправления, с возможностью передачи полномочий с одного уровня власти на другой», — объяснил он. Готовился проект закона в течение пяти лет. Активное участие в нем приняли свердловчане — в конце 2021 года он обсуждался на заседании «Депутатской вертикали».