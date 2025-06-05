По Екатеринбургу промчался дымящийся автобус с пассажирами. Видео

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Автобус заметили на Сортировке (архивное фото)
Автобус заметили на Сортировке (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 5 июня в районе Сортировки заметили дымящийся автобус №82 с пассажирами. Несмотря на задымление, водитель продолжал везти людей, рассказал очевидец.

«На Сортировке по улице Маневровой дымится автобус», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Судя по видео, водителя и пассажиров в салоне ничего не смутило.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. В ведомстве уточняют информацию.

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В Екатеринбурге вечером 5 июня в районе Сортировки заметили дымящийся автобус №82 с пассажирами. Несмотря на задымление, водитель продолжал везти людей, рассказал очевидец. «На Сортировке по улице Маневровой дымится автобус», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Судя по видео, водителя и пассажиров в салоне ничего не смутило. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. В ведомстве уточняют информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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