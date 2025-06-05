Автобус заметили на Сортировке (архивное фото)
В Екатеринбурге вечером 5 июня в районе Сортировки заметили дымящийся автобус №82 с пассажирами. Несмотря на задымление, водитель продолжал везти людей, рассказал очевидец.
«На Сортировке по улице Маневровой дымится автобус», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Судя по видео, водителя и пассажиров в салоне ничего не смутило.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. В ведомстве уточняют информацию.
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