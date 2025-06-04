В Екатеринбурге с родителей отравившихся школьников собирают жалобы

РПН собирает жалобы с екатеринбуржцев, чьи дети отравились в школьной столовой

05 июня 2025 в 13:55 Размер текста - 17 +

С родителей собирают претензии (архивное фото) Фото: URA.RU Свердловский Роспотребнадзор из-за недавнего массового отравления учащихся школы №178, обратился к родителям пострадавших детей. Ведомство выразило свою готовность оказать содействие в подготовке и подаче претензий к поставщику питания — компании «ГлобусРесурс». «Родителям заболевших школьников необходимо обратиться с претензией в адрес исполнителя. Претензию необходимо вручить под роспись представителю ООО „ГлобусРесурс“ по месту нахождения в школе», — сообщили в пресс-службе ведомства. В случае отказа в принятии претензии и исполнения требовании они готовы помочь пострадавшим с подачей исков в суд. После вспышки норовируса в учреждении суд запретил ООО «Глобусресурс» — поставщику питания — на 85 суток готовить еду в школе №178. А детей увели на дистант — до 12 мая. На кухне ранее также находили просроченные фарш и молоко. Некоторые сотрудники работали без масок, перчаток и медкнижек. Кроме того, выяснилось, что в эту и 12 других школ «Глобусресус» поставлял небезопасное мясо. Гендиректор «Глобусресурса» Марина Коршенко заявляла нашему агентству, что дети могли отравиться из-за воды, немытых рук или домашнего питания. Подробности — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский Роспотребнадзор из-за недавнего массового отравления учащихся школы №178, обратился к родителям пострадавших детей. Ведомство выразило свою готовность оказать содействие в подготовке и подаче претензий к поставщику питания — компании «ГлобусРесурс». «Родителям заболевших школьников необходимо обратиться с претензией в адрес исполнителя. Претензию необходимо вручить под роспись представителю ООО „ГлобусРесурс“ по месту нахождения в школе», — сообщили в пресс-службе ведомства. В случае отказа в принятии претензии и исполнения требовании они готовы помочь пострадавшим с подачей исков в суд. После вспышки норовируса в учреждении суд запретил ООО «Глобусресурс» — поставщику питания — на 85 суток готовить еду в школе №178. А детей увели на дистант — до 12 мая. На кухне ранее также находили просроченные фарш и молоко. Некоторые сотрудники работали без масок, перчаток и медкнижек. Кроме того, выяснилось, что в эту и 12 других школ «Глобусресус» поставлял небезопасное мясо. Гендиректор «Глобусресурса» Марина Коршенко заявляла нашему агентству, что дети могли отравиться из-за воды, немытых рук или домашнего питания. Подробности — в сюжете URA.RU.