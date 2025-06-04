04 июня 2025

Цены на китайские авто падают в Свердловской области

Авто марки Livan подешевели в Свердловской области по итогам мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Новые автомобили по сравнению с апрелем подешевели на 3,6%
Новые автомобили по сравнению с апрелем подешевели на 3,6% Фото:

Автомобили китайских марок Livan, Chery и Omoda подешевели в Свердловской области по итогам мая, кроме того, средняя стоимость новых экземпляров составила 2,5 миллиона рублей в среднем. Об этом URA.RU рассказали в «Авто.ру Оценке».

«Заметнее всего подешевели модели китайской марки Livan: Livan S6 Pro (-18,9%; 1,92 млн рублей), Livan X6 Pro (-14,9%; 2,15 млн рублей) и Livan X3 Pro (-8,4%; 1,67 млн рублей)», — говорится в аналитике. Уточняется, что средние цены на авто по сравнению с апрелем в мае снизились на 3,6%. Chery Arrizo 8 подешевел на 2,6% — до 3,07 миллиона рублей. Автомобиль Omoda С5 стал стоить 2,78 миллиона рублей в среднем (-2,2% за месяц).

Что касается повышения цен, то в регионе зафиксировано удорожание некоторых моделей. Сильнее всего в мае подорожали: Haval H3 — 3,08 миллиона рублей (+3,9%), Geely Coolray — 3,04 миллиона рублей (+3%) и «Москвич 3» — 1,88 миллиона рублей (+1,7%).

Снижение стоимости китайских автомобилей фиксируется с мая текущего года. Тогда Livan S6 Pro уже дешевел на 8,7%, этот тренд продолжает сохраняться. 

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Автомобили китайских марок Livan, Chery и Omoda подешевели в Свердловской области по итогам мая, кроме того, средняя стоимость новых экземпляров составила 2,5 миллиона рублей в среднем. Об этом URA.RU рассказали в «Авто.ру Оценке». «Заметнее всего подешевели модели китайской марки Livan: Livan S6 Pro (-18,9%; 1,92 млн рублей), Livan X6 Pro (-14,9%; 2,15 млн рублей) и Livan X3 Pro (-8,4%; 1,67 млн рублей)», — говорится в аналитике. Уточняется, что средние цены на авто по сравнению с апрелем в мае снизились на 3,6%. Chery Arrizo 8 подешевел на 2,6% — до 3,07 миллиона рублей. Автомобиль Omoda С5 стал стоить 2,78 миллиона рублей в среднем (-2,2% за месяц). Что касается повышения цен, то в регионе зафиксировано удорожание некоторых моделей. Сильнее всего в мае подорожали: Haval H3 — 3,08 миллиона рублей (+3,9%), Geely Coolray — 3,04 миллиона рублей (+3%) и «Москвич 3» — 1,88 миллиона рублей (+1,7%). Снижение стоимости китайских автомобилей фиксируется с мая текущего года. Тогда Livan S6 Pro уже дешевел на 8,7%, этот тренд продолжает сохраняться. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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