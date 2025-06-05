05 июня 2025

Легковушка вспыхнула по пути в аэропорт Екатеринбурга. Видео

Машина загорелась на Кольцовском тракте в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Авто загорелось около ЖК Светлый (архивное фото)
Авто загорелось около ЖК Светлый (архивное фото) Фото:

На Кольцовском тракте вблизи ЖК Светлый загорелся автомобиль. Видео пожара опубликовали очевидцы в интернете.

«На Кольцовском тракте, рядом со Светлым горит машина», — передает слова очевидцев telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Информации о пострадавших не поступало.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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На Кольцовском тракте вблизи ЖК Светлый загорелся автомобиль. Видео пожара опубликовали очевидцы в интернете. «На Кольцовском тракте, рядом со Светлым горит машина», — передает слова очевидцев telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Информации о пострадавших не поступало. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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