Авто загорелось около ЖК Светлый (архивное фото)
На Кольцовском тракте вблизи ЖК Светлый загорелся автомобиль. Видео пожара опубликовали очевидцы в интернете.
«На Кольцовском тракте, рядом со Светлым горит машина», — передает слова очевидцев telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Информации о пострадавших не поступало.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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