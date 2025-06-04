Бездомная собака внезапно напала на ребенка в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 12-летний ребенок гулял, когда на него внезапно напала собака. В попытке спастись от агрессивного животного мальчик выбежал на проезжую часть. К несчастью, в этот момент мимо проезжала иномарка, которой он и попал под колеса. Инцидент произошел на улице Металлургов, 70.
«В результате дорожно-транспортного происшествия у мальчика диагностирован перелом голеней. Пострадавшего увезли в больницу», — говорится в telegram-канале «Патрульный участок».
Специализированная служба по отлову животных была вызвана на место происшествия и, учитывая угрозу безопасности граждан, приняла решение об уничтожении опасной собаки. В настоящий момент полиция проводит проверку по факту ДТП, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
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