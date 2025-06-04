04 июня 2025

Бездомная собака внезапно напала на ребенка в Екатеринбурге

Мальчик попал под машину, спасаясь от бездомной собаки в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Службы ликвидировали собаку (архивное фото)
Службы ликвидировали собаку (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 12-летний ребенок гулял, когда на него внезапно напала собака. В попытке спастись от агрессивного животного мальчик выбежал на проезжую часть. К несчастью, в этот момент мимо проезжала иномарка, которой он и попал под колеса. Инцидент произошел на улице Металлургов, 70.

«В результате дорожно-транспортного происшествия у мальчика диагностирован перелом голеней. Пострадавшего увезли в больницу», — говорится в telegram-канале «Патрульный участок».

Специализированная служба по отлову животных была вызвана на место происшествия и, учитывая угрозу безопасности граждан, приняла решение об уничтожении опасной собаки. В настоящий момент полиция проводит проверку по факту ДТП, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

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В Екатеринбурге 12-летний ребенок гулял, когда на него внезапно напала собака. В попытке спастись от агрессивного животного мальчик выбежал на проезжую часть. К несчастью, в этот момент мимо проезжала иномарка, которой он и попал под колеса. Инцидент произошел на улице Металлургов, 70. «В результате дорожно-транспортного происшествия у мальчика диагностирован перелом голеней. Пострадавшего увезли в больницу», — говорится в telegram-канале «Патрульный участок». Специализированная служба по отлову животных была вызвана на место происшествия и, учитывая угрозу безопасности граждан, приняла решение об уничтожении опасной собаки. В настоящий момент полиция проводит проверку по факту ДТП, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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