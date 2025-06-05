В Нижнем Тагиле стартовал этап первого Чемпионата России по ПОДА-футболу на электроколясках. Торжественное открытие прошло во дворце спорта «Президентский». На нем присутствовали экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин и мэр города Владислав Пинаев.
«Эти ребята доказывают, что человеческие возможности безграничны, а спорт объединяет! Я очень рад, что Нижний Тагил стал центром адаптивного спорта в регионе», — сообщил глава Нижнего Тагила в своем telegram-канале.
В соревнованиях принимают участие восемь команд из Омской, Новосибирской, Самарской и Свердловской областей. Победители отправятся на заключительные игры, которые состоятся в Сочи.
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