05 июня 2025

В Нижнем Тагиле стартовал чемпионат России по футболу среди инвалидов. Видео

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Чемпионат впервые проходит в России
Чемпионат впервые проходит в России Фото:

В Нижнем Тагиле стартовал этап первого Чемпионата России по ПОДА-футболу на электроколясках. Торжественное открытие прошло во дворце спорта «Президентский». На нем присутствовали экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин и мэр города Владислав Пинаев.

«Эти ребята доказывают, что человеческие возможности безграничны, а спорт объединяет! Я очень рад, что Нижний Тагил стал центром адаптивного спорта в регионе», — сообщил глава Нижнего Тагила в своем telegram-канале.

В соревнованиях принимают участие восемь команд из Омской, Новосибирской, Самарской и Свердловской областей. Победители отправятся на заключительные игры, которые состоятся в Сочи.

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В Нижнем Тагиле стартовал этап первого Чемпионата России по ПОДА-футболу на электроколясках. Торжественное открытие прошло во дворце спорта «Президентский». На нем присутствовали экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин и мэр города Владислав Пинаев. «Эти ребята доказывают, что человеческие возможности безграничны, а спорт объединяет! Я очень рад, что Нижний Тагил стал центром адаптивного спорта в регионе», — сообщил глава Нижнего Тагила в своем telegram-канале. В соревнованиях принимают участие восемь команд из Омской, Новосибирской, Самарской и Свердловской областей. Победители отправятся на заключительные игры, которые состоятся в Сочи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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