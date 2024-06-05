В челябинской деревне продали районному депутату землю на общественном пляже

05 июня 2024 в 16:46 Размер текста - 17 +

По словам местных жителей, участок на берегу озера использовался ими для купания и отдыха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители деревни Карагайкуль Кунашакского района (Челябинская область) просят райадминистрацию отменить сделку по продаже районному депутату Даяну Иштимирову земли на общественном пляже. Текст обращения размещен в группе района в соцсетях. Эту информацию 5 июня корреспонденту URA.RU подтвердила представительница инициативной группы. «Уважаемая администрация района! Нас интересует вопрос: на каком основании был предоставлен земельный участок, находящийся вблизи озера? Разве он не является местом общего пользования? На берегу проводят мероприятия, национальные праздники, собирается молодежь (для игр), молодожены приезжают после регистрации на фотоссесию, все лето купаются дети, взрослые, отдыхающие из других городов. Это место всегда считалось зеленой зоной и пирсом. На территории растут многолетние березы», — сообщается в обращении, под которым поставили подписи порядка тридцати жителей деревни. По словам участницы инициативной группы, участок площадью 20 соток находится на самом берегу озера Карагайкуль. По информации жителей, Иштимиров намерен построить на территории дом. Однако, независимо от намерений депутата, площадка, которой люди пользовались для купания и других активностей, станет для них недоступной. По мнению жителей, участок находится в водоохранной зоне. Однако уровень воды периодически меняется, она то приближается к участку, то отступает. Поэтому утверждать наверняка, входит ли отвод в охраняемую зону в конкретный момент времени, затруднительно. Сам Иштимиров в соцсетях утверждает о законности приобретения земли и говорит, что еще с 2015 года участок был у него в аренде. Депутат даже выложил на всеобщее обозрение выписку из единого госреестра недвижимости о праве на него. Жители деревни просят районную администрацию отменить постановление о продаже участка и запретить строительство. На звонок корреспондента URA.RU в пресс-службе администрации не ответили, однако районной газете «Знамя труда» сообщили, что по фактам, изложенным в обращении, будет проведена тщательная проверка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители деревни Карагайкуль Кунашакского района (Челябинская область) просят райадминистрацию отменить сделку по продаже районному депутату Даяну Иштимирову земли на общественном пляже. Текст обращения размещен в группе района в соцсетях. Эту информацию 5 июня корреспонденту URA.RU подтвердила представительница инициативной группы. «Уважаемая администрация района! Нас интересует вопрос: на каком основании был предоставлен земельный участок, находящийся вблизи озера? Разве он не является местом общего пользования? На берегу проводят мероприятия, национальные праздники, собирается молодежь (для игр), молодожены приезжают после регистрации на фотоссесию, все лето купаются дети, взрослые, отдыхающие из других городов. Это место всегда считалось зеленой зоной и пирсом. На территории растут многолетние березы», — сообщается в обращении, под которым поставили подписи порядка тридцати жителей деревни. По словам участницы инициативной группы, участок площадью 20 соток находится на самом берегу озера Карагайкуль. По информации жителей, Иштимиров намерен построить на территории дом. Однако, независимо от намерений депутата, площадка, которой люди пользовались для купания и других активностей, станет для них недоступной. По мнению жителей, участок находится в водоохранной зоне. Однако уровень воды периодически меняется, она то приближается к участку, то отступает. Поэтому утверждать наверняка, входит ли отвод в охраняемую зону в конкретный момент времени, затруднительно. Сам Иштимиров в соцсетях утверждает о законности приобретения земли и говорит, что еще с 2015 года участок был у него в аренде. Депутат даже выложил на всеобщее обозрение выписку из единого госреестра недвижимости о праве на него. Жители деревни просят районную администрацию отменить постановление о продаже участка и запретить строительство. На звонок корреспондента URA.RU в пресс-службе администрации не ответили, однако районной газете «Знамя труда» сообщили, что по фактам, изложенным в обращении, будет проведена тщательная проверка.