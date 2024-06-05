Шеф свердловской полиции Мешков провел срочное совещание после гибели ребенка

05 июня 2024 в 18:35 Размер текста - 17 +

Александр Мешков дал важное поручение подчиненным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков провел оперативное совещание после второй за неделю смерти ребенка на водоеме. Он дал важное поручение всем территориальным ОВД. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы полицейского главка полковник Валерий Горелых. «В связи с тем, что в Свердловской области после наступления жаркой погоды это уже второе по счету ЧП с гибелью детей на водоемах, начальник гарнизона полиции Александр Мешков поручил всем территориальным ОВД незамедлительно принять комплекс профилактических мер во взаимодействии со всеми заинтересованными ведомствами и службами с целью снижения количества подобных происшествий. Поручение было дано на оперативном совещании», — отметил полковник Горелых. Днем 5 июня в Нижнесергинском районе утонула 13-летняя школьница. До этого трагедия произошла в Камышлове, там на водоеме умер шестилетний мальчик. «Зачастую в подобных случаях виноваты взрослые, которые не уследили за детьми. Просим родителей постоянно следить за несовершеннолетними на водоемах, объяснить им правила поведения, а самим отказаться от алкоголя на время отдыха», — ранее говорили URA.RU в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков провел оперативное совещание после второй за неделю смерти ребенка на водоеме. Он дал важное поручение всем территориальным ОВД. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы полицейского главка полковник Валерий Горелых. «В связи с тем, что в Свердловской области после наступления жаркой погоды это уже второе по счету ЧП с гибелью детей на водоемах, начальник гарнизона полиции Александр Мешков поручил всем территориальным ОВД незамедлительно принять комплекс профилактических мер во взаимодействии со всеми заинтересованными ведомствами и службами с целью снижения количества подобных происшествий. Поручение было дано на оперативном совещании», — отметил полковник Горелых. Днем 5 июня в Нижнесергинском районе утонула 13-летняя школьница. До этого трагедия произошла в Камышлове, там на водоеме умер шестилетний мальчик. «Зачастую в подобных случаях виноваты взрослые, которые не уследили за детьми. Просим родителей постоянно следить за несовершеннолетними на водоемах, объяснить им правила поведения, а самим отказаться от алкоголя на время отдыха», — ранее говорили URA.RU в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.