Шеф свердловской полиции Мешков провел срочное совещание после гибели ребенка

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Глава ГУ МВД России по Свердловской области Мешков Александр. Екатеринбург, мешков александр
Александр Мешков дал важное поручение подчиненным Фото:

Глава ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков провел оперативное совещание после второй за неделю смерти ребенка на водоеме. Он дал важное поручение всем территориальным ОВД. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы полицейского главка полковник Валерий Горелых.

«В связи с тем, что в Свердловской области после наступления жаркой погоды это уже второе по счету ЧП с гибелью детей на водоемах, начальник гарнизона полиции Александр Мешков поручил всем территориальным ОВД незамедлительно принять комплекс профилактических мер во взаимодействии со всеми заинтересованными ведомствами и службами с целью снижения количества подобных происшествий. Поручение было дано на оперативном совещании», — отметил полковник Горелых.

Днем 5 июня в Нижнесергинском районе утонула 13-летняя школьница. До этого трагедия произошла в Камышлове, там на водоеме умер шестилетний мальчик.

«Зачастую в подобных случаях виноваты взрослые, которые не уследили за детьми. Просим родителей постоянно следить за несовершеннолетними на водоемах, объяснить им правила поведения, а самим отказаться от алкоголя на время отдыха», — ранее говорили URA.RU в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.

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Глава ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков провел оперативное совещание после второй за неделю смерти ребенка на водоеме. Он дал важное поручение всем территориальным ОВД. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы полицейского главка полковник Валерий Горелых. «В связи с тем, что в Свердловской области после наступления жаркой погоды это уже второе по счету ЧП с гибелью детей на водоемах, начальник гарнизона полиции Александр Мешков поручил всем территориальным ОВД незамедлительно принять комплекс профилактических мер во взаимодействии со всеми заинтересованными ведомствами и службами с целью снижения количества подобных происшествий. Поручение было дано на оперативном совещании», — отметил полковник Горелых. Днем 5 июня в Нижнесергинском районе утонула 13-летняя школьница. До этого трагедия произошла в Камышлове, там на водоеме умер шестилетний мальчик. «Зачастую в подобных случаях виноваты взрослые, которые не уследили за детьми. Просим родителей постоянно следить за несовершеннолетними на водоемах, объяснить им правила поведения, а самим отказаться от алкоголя на время отдыха», — ранее говорили URA.RU в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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