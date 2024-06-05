Полиция предупредила екатеринбуржцев об опасности, которая ждет детей в жару

05 июня 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Полицейские просят взрослых следить за детьми на водоемах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на Верх-Исетском пруду полицейские провели рейд «Водоем». Силовики попросили горожан быть внимательными и следить за детьми во время отдыха на водоемах, чтобы избежать трагических случаев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу. «В настоящее время установилась жаркая погода, в связи с чем жители города больше времени проводят вблизи рек и озер совместно со своими детьми. В целях обеспечения безопасности, профилактики несчастных случаев, связанных с получением травм и гибелью детей на водоемах, полицейские провели патрулирование береговой зоны водного объекта Верх-Исетского пляжа. [Силовики] напомнили гражданам о мерах безопасности и об ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей», — сообщили в ведомстве. В трагических случаях на водоемах зачастую виноваты взрослые, которые не уследили за детьми, уверяют в полиции. Поэтому в ведомстве просят родителей постоянно следить за несовершеннолетними, объяснить им правила поведения на воде, а самим отказаться от алкоголя на время отдыха. Первый в 2024 году смертельный случай на водоеме в регионе произошел на минувших выходных в Камышлове. Там утонул шестилетний мальчик. В СУ СК по Свердловской области не комментируют тему. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на Верх-Исетском пруду полицейские провели рейд «Водоем». Силовики попросили горожан быть внимательными и следить за детьми во время отдыха на водоемах, чтобы избежать трагических случаев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу. «В настоящее время установилась жаркая погода, в связи с чем жители города больше времени проводят вблизи рек и озер совместно со своими детьми. В целях обеспечения безопасности, профилактики несчастных случаев, связанных с получением травм и гибелью детей на водоемах, полицейские провели патрулирование береговой зоны водного объекта Верх-Исетского пляжа. [Силовики] напомнили гражданам о мерах безопасности и об ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей», — сообщили в ведомстве. В трагических случаях на водоемах зачастую виноваты взрослые, которые не уследили за детьми, уверяют в полиции. Поэтому в ведомстве просят родителей постоянно следить за несовершеннолетними, объяснить им правила поведения на воде, а самим отказаться от алкоголя на время отдыха. Первый в 2024 году смертельный случай на водоеме в регионе произошел на минувших выходных в Камышлове. Там утонул шестилетний мальчик. В СУ СК по Свердловской области не комментируют тему.