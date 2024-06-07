В ХМАО готовятся сдать свадебную локацию в крупнейшем парке

В Нижневартовске завершают строительство свадебной локации в экопарке «Ягом». Ее планируют открыть в конце июня, рассказал URA.RU начальник управления экологии и природопользования городской администрации Олег Попенко.
«Закончена она будет 29 июня. В этот день мы как раз проводим „Ягом-фест“. И на территории поляны новобрачных будет организована арт-площадка. На ней весь день будут плести конструкцию в виде большого ловца снов. Потом ее торжественно поднимем между деревьями и объявим о том, что территория открыта», — пояснил в беседе с журналистом агентства Попенко.
Сам экопарк расположен в городских лесах, его площадь составляет более 30 гектаров. А свадебная локация внутри него должна в первую очередь стать фотозоной. Ее планировали оформить в стиле старославянских обрядов с тематическими декоративными элементами. «Локация почти готова, ее остается только декорировать», — добавляет собеседник.
Ранее URA.RU рассказывало, что рядом с экопарком планируют построить ретрит-центр со зданием в виде полусферы. По мнению строительного эксперта и гендиректора союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергея Чабана, подобные конструкции отличаются энергоэффективностью и оригинальностью дизайна.
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