08 июня 2024

Бербок заявила, что мир на Украине зависит от Путина

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Мир на Украине зависит от Владимира Путина, заявила Анналена Бербок
Мир на Украине зависит от Владимира Путина, заявила Анналена Бербок Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Достижение мира на Украине полностью зависит от действий президента России Владимира Путина. Такое заявление сделала глава МИД Германии Анналена Бербок.

«Достижение окончательного мира полностью в руках Владимира Путина», — передает слова Бербок Welt. Российский президент, в свою очередь, заявлял, что украинская сторона отказывается вести диалог с Россией по завершению конфликта.

По словам Владимира Путина, Киев отказывается решать вопросы стратегической безопасности. Президент назвал «придурками» украинских политиков, которые по совету экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона начали конфликт с Россией, но теперь отказываются от переговоров, передает «Национальная служба новостей». 

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Достижение мира на Украине полностью зависит от действий президента России Владимира Путина. Такое заявление сделала глава МИД Германии Анналена Бербок. «Достижение окончательного мира полностью в руках Владимира Путина», — передает слова Бербок Welt. Российский президент, в свою очередь, заявлял, что украинская сторона отказывается вести диалог с Россией по завершению конфликта. По словам Владимира Путина, Киев отказывается решать вопросы стратегической безопасности. Президент назвал «придурками» украинских политиков, которые по совету экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона начали конфликт с Россией, но теперь отказываются от переговоров, передает «Национальная служба новостей». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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