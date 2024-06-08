Достижение мира на Украине полностью зависит от действий президента России Владимира Путина. Такое заявление сделала глава МИД Германии Анналена Бербок.
«Достижение окончательного мира полностью в руках Владимира Путина», — передает слова Бербок Welt. Российский президент, в свою очередь, заявлял, что украинская сторона отказывается вести диалог с Россией по завершению конфликта.
По словам Владимира Путина, Киев отказывается решать вопросы стратегической безопасности. Президент назвал «придурками» украинских политиков, которые по совету экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона начали конфликт с Россией, но теперь отказываются от переговоров, передает «Национальная служба новостей».
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