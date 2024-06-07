07 июня 2024

В ХМАО будут развивать креативную индустрию

Власти ХМАО заключили соглашение с Федерацией креативных индустрий
© Служба новостей «URA.RU»
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Соглашение направлено на поддержку предпринимателей округа в сфере креативных индустрий
Соглашение направлено на поддержку предпринимателей округа в сфере креативных индустрий Фото:

Правительство ХМАО и организация «Федерация креативных индустрий» заключили соглашение о сотрудничестве. Вместе они будут реализовать совместные проекты в сфере креативных индустрий. Об этом сообщило правительство региона. 

«Документ подписали заместитель губернатора Югры Елена Шумакова и генеральный директор Федерации Игорь Намаконов. Соглашение направлено на поддержку предпринимателей округа и реализацию совместных проектов в сфере креативных индустрий», — говорится в telegram-канале правительства.

«Федерация креативных индустрий» — межотраслевой союз, который объединяет ведущие профессиональные организации, творческие союзы и успешные компании креативного бизнеса. Главными задачами являются трансформация креативных индустрий в устойчивый сегмент национальной экономики.

Правительство ХМАО заключило ряд соглашений на Петербургском международном экономическом форуме. По словам врио округа Руслан Кухарук, речь идет о контрактах на сумму более 70 миллиардов рублей. Он подписал договоры о сотрудничестве с ГК «Самолет», компанией «Медскан», ПАО «Газпромнефть» и АО «СИБУР».

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Правительство ХМАО и организация «Федерация креативных индустрий» заключили соглашение о сотрудничестве. Вместе они будут реализовать совместные проекты в сфере креативных индустрий. Об этом сообщило правительство региона.  «Документ подписали заместитель губернатора Югры Елена Шумакова и генеральный директор Федерации Игорь Намаконов. Соглашение направлено на поддержку предпринимателей округа и реализацию совместных проектов в сфере креативных индустрий», — говорится в telegram-канале правительства. «Федерация креативных индустрий» — межотраслевой союз, который объединяет ведущие профессиональные организации, творческие союзы и успешные компании креативного бизнеса. Главными задачами являются трансформация креативных индустрий в устойчивый сегмент национальной экономики. Правительство ХМАО заключило ряд соглашений на Петербургском международном экономическом форуме. По словам врио округа Руслан Кухарук, речь идет о контрактах на сумму более 70 миллиардов рублей. Он подписал договоры о сотрудничестве с ГК «Самолет», компанией «Медскан», ПАО «Газпромнефть» и АО «СИБУР».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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