Россия открыта к широкому образовательному сотрудничеству и обмену опытом на международном уровне. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в своем приветственном обращении к участникам форума министров образования «Формируя будущее».
«Наша страна открыта для всестороннего сотрудничества в образовательной сфере и готова делиться своим богатым, во многом уникальным опытом. В том числе, развивая педагогические, студенческие и ученические обмены, участвуя в новых совместных проектах», — зачитал слова Путина министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Форум «Формируя будущее», проходящий в Казани 10—11 июня, стал площадкой для демонстрации достижений российской системы образования и обмена передовым опытом в организации учебного процесса. На мероприятие также были приглашены талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).
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