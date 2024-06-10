Путин заявил об открытости России

Путин: Россия открыта к сотрудничеству в сфере образования

10 июня 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Россия готова делиться опытом в образовательной сфере, уверяет Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия открыта к широкому образовательному сотрудничеству и обмену опытом на международном уровне. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в своем приветственном обращении к участникам форума министров образования «Формируя будущее». «Наша страна открыта для всестороннего сотрудничества в образовательной сфере и готова делиться своим богатым, во многом уникальным опытом. В том числе, развивая педагогические, студенческие и ученические обмены, участвуя в новых совместных проектах», — зачитал слова Путина министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Форум «Формируя будущее», проходящий в Казани 10—11 июня, стал площадкой для демонстрации достижений российской системы образования и обмена передовым опытом в организации учебного процесса. На мероприятие также были приглашены талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия открыта к широкому образовательному сотрудничеству и обмену опытом на международном уровне. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в своем приветственном обращении к участникам форума министров образования «Формируя будущее». «Наша страна открыта для всестороннего сотрудничества в образовательной сфере и готова делиться своим богатым, во многом уникальным опытом. В том числе, развивая педагогические, студенческие и ученические обмены, участвуя в новых совместных проектах», — зачитал слова Путина министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Форум «Формируя будущее», проходящий в Казани 10—11 июня, стал площадкой для демонстрации достижений российской системы образования и обмена передовым опытом в организации учебного процесса. На мероприятие также были приглашены талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).