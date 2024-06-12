Путин раскрыл, когда начнутся клинические исследования отечественных вакцин от рака

Широкомасштабные клинические исследования российских онковакцин стартуют в 2024 году. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения государственных премий.
«Это лечение опухолевых заболеваний с помощью полезных свойств некоторых вирусов, так называемых онковакцин. Их широкие клинические исследования начнутся уже в текущем году», — сказал Путин, передает РИА Новости. Он добавил, что начало исследований запланировано в онкологическом институте имени П.А. Герцена
По словам Путина, институт является одним из ведущих центров по борьбе с раком в России. Государственная премия в области науки и технологий была присуждена Петру Чумакову, главному научному сотруднику Института молекулярной биологии им. В.Энгельгардта РАН, за работу по изучению функций гена основного опухолевого супрессора р53.
Ранее Путин обратился с поздравительной речью в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле. Он поздравил сограждан с Днём России и отметил, что 12 июня россияне отмечают с уважением к своей стране, передает MK.RU.
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