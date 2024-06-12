12 июня 2024
11 июня 2024

Михаил Турецкий рассказал о планах сотрудничества с ХМАО

Михаил Турецкий хочет открыть музыкальную школу в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Турецкий похвалил ХМАО за нефть и газ
Михаил Турецкий похвалил ХМАО за нефть и газ Фото:

Основатель и лидер «Хора Турецкого» Михаил Турецкий рассказал, что хочет создать в Ханты-Мансийске (ХМАО) собственную музыкальную или хоровую школу. Об этом он сообщил правительству региона. 

«Я сейчас думаю о музыкальной или хоровой школе Михаила Турецкого. Может, как раз Ханты-Мансийск и есть то место. Здесь есть для этого все условия. Вот об этом я сегодня начал думать, потому что в городе прям такая заряженность, мощный патриотизм. Здесь люди верят в будущее России», — слова Турецкого передает правительство Югры в telegram-канале. 

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук и музыкальный хор договорились встретиться в сентябре 2024 года на еще более масштабном событии. Были запланированы концерты под открытым небом в городах Югры.

По словам Турецкого, такой регион, как ХМАО — наше все, так как производит нефть и газ. Он подчеркнул, что в регионе умела добывают природные ресурсы, которые являются «запасом прочности для нашей великой страны». 

На сцене КТЦ «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске выступил музыкальный коллектив «Хор Турецкого». Концерт прошел 12 июня — в День России, а также в день празднования 442-летия города. Во время концерта зал рукоплескал музыкантам. Руслан Кухарук встретился с артистами после концерта и поблагодарил за выступление. 

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Основатель и лидер «Хора Турецкого» Михаил Турецкий рассказал, что хочет создать в Ханты-Мансийске (ХМАО) собственную музыкальную или хоровую школу. Об этом он сообщил правительству региона.  «Я сейчас думаю о музыкальной или хоровой школе Михаила Турецкого. Может, как раз Ханты-Мансийск и есть то место. Здесь есть для этого все условия. Вот об этом я сегодня начал думать, потому что в городе прям такая заряженность, мощный патриотизм. Здесь люди верят в будущее России», — слова Турецкого передает правительство Югры в telegram-канале.  Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук и музыкальный хор договорились встретиться в сентябре 2024 года на еще более масштабном событии. Были запланированы концерты под открытым небом в городах Югры. По словам Турецкого, такой регион, как ХМАО — наше все, так как производит нефть и газ. Он подчеркнул, что в регионе умела добывают природные ресурсы, которые являются «запасом прочности для нашей великой страны».  На сцене КТЦ «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске выступил музыкальный коллектив «Хор Турецкого». Концерт прошел 12 июня — в День России, а также в день празднования 442-летия города. Во время концерта зал рукоплескал музыкантам. Руслан Кухарук встретился с артистами после концерта и поблагодарил за выступление. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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