Михаил Турецкий рассказал о планах сотрудничества с ХМАО

Основатель и лидер «Хора Турецкого» Михаил Турецкий рассказал, что хочет создать в Ханты-Мансийске (ХМАО) собственную музыкальную или хоровую школу. Об этом он сообщил правительству региона.
«Я сейчас думаю о музыкальной или хоровой школе Михаила Турецкого. Может, как раз Ханты-Мансийск и есть то место. Здесь есть для этого все условия. Вот об этом я сегодня начал думать, потому что в городе прям такая заряженность, мощный патриотизм. Здесь люди верят в будущее России», — слова Турецкого передает правительство Югры в telegram-канале.
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук и музыкальный хор договорились встретиться в сентябре 2024 года на еще более масштабном событии. Были запланированы концерты под открытым небом в городах Югры.
По словам Турецкого, такой регион, как ХМАО — наше все, так как производит нефть и газ. Он подчеркнул, что в регионе умела добывают природные ресурсы, которые являются «запасом прочности для нашей великой страны».
На сцене КТЦ «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске выступил музыкальный коллектив «Хор Турецкого». Концерт прошел 12 июня — в День России, а также в день празднования 442-летия города. Во время концерта зал рукоплескал музыкантам. Руслан Кухарук встретился с артистами после концерта и поблагодарил за выступление.
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