Мэр Екатеринбурга закрыл комментарии в Telegram, устав от троллей. Скрин

14 июня 2024 в 20:22 Размер текста - 17 +

В telegram-канале Алексея Орлова пять тысяч подписчиков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов закрыл комментарии в своем telegram-канале с пятью тысячами подписчиков. Отныне горожане смогут писать ему гневные отзывы только в специальном боте. Об этом мэр рассказал на своей странице в соцсети. «Хотел бы сделать важное объявление, особенно для пользователей Telegram. В моем канале создан чат-бот, который теперь будет принимать вопросы и сообщения от подписчиков. Для многих екатеринбуржцев чат-боты — удобный формат и привычный инструмент информирования», — написал Орлов. Принцип обработки сообщений местных жителей останется прежним, но функционал будет расширяться, добавил он. «Новый формат поможет сделать взаимодействие между администрацией города и екатеринбуржцами еще более эффективным и конструктивным», — подытожил мэр. Осведомленный собеседник агентства объяснил логику этого решения. По его словам, зачастую канал Орлова в Telegram становится площадкой для ботов и троллей, как под копирку вбрасывающих определенную проблематику. Причем якобы установлено, что за такими аккаунтами нет реальных людей. Принцип общения с мэром останется прежним telegram-канал Алексея Орлова Скрин: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов закрыл комментарии в своем telegram-канале с пятью тысячами подписчиков. Отныне горожане смогут писать ему гневные отзывы только в специальном боте. Об этом мэр рассказал на своей странице в соцсети. «Хотел бы сделать важное объявление, особенно для пользователей Telegram. В моем канале создан чат-бот, который теперь будет принимать вопросы и сообщения от подписчиков. Для многих екатеринбуржцев чат-боты — удобный формат и привычный инструмент информирования», — написал Орлов. Принцип обработки сообщений местных жителей останется прежним, но функционал будет расширяться, добавил он. «Новый формат поможет сделать взаимодействие между администрацией города и екатеринбуржцами еще более эффективным и конструктивным», — подытожил мэр. Осведомленный собеседник агентства объяснил логику этого решения. По его словам, зачастую канал Орлова в Telegram становится площадкой для ботов и троллей, как под копирку вбрасывающих определенную проблематику. Причем якобы установлено, что за такими аккаунтами нет реальных людей.