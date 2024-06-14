Глава Екатеринбурга Алексей Орлов закрыл комментарии в своем telegram-канале с пятью тысячами подписчиков. Отныне горожане смогут писать ему гневные отзывы только в специальном боте. Об этом мэр рассказал на своей странице в соцсети.
«Хотел бы сделать важное объявление, особенно для пользователей Telegram. В моем канале создан чат-бот, который теперь будет принимать вопросы и сообщения от подписчиков. Для многих екатеринбуржцев чат-боты — удобный формат и привычный инструмент информирования», — написал Орлов.
Принцип обработки сообщений местных жителей останется прежним, но функционал будет расширяться, добавил он. «Новый формат поможет сделать взаимодействие между администрацией города и екатеринбуржцами еще более эффективным и конструктивным», — подытожил мэр.
Осведомленный собеседник агентства объяснил логику этого решения. По его словам, зачастую канал Орлова в Telegram становится площадкой для ботов и троллей, как под копирку вбрасывающих определенную проблематику. Причем якобы установлено, что за такими аккаунтами нет реальных людей.
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