Мэр Екатеринбурга закрыл комментарии в Telegram, устав от троллей. Скрин

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Прогулка мэра по центру города. Екатеринбург, орлов алексей
В telegram-канале Алексея Орлова пять тысяч подписчиков Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов закрыл комментарии в своем telegram-канале с пятью тысячами подписчиков. Отныне горожане смогут писать ему гневные отзывы только в специальном боте. Об этом мэр рассказал на своей странице в соцсети.

«Хотел бы сделать важное объявление, особенно для пользователей Telegram. В моем канале создан чат-бот, который теперь будет принимать вопросы и сообщения от подписчиков. Для многих екатеринбуржцев чат-боты — удобный формат и привычный инструмент информирования», — написал Орлов.

Принцип обработки сообщений местных жителей останется прежним, но функционал будет расширяться, добавил он. «Новый формат поможет сделать взаимодействие между администрацией города и екатеринбуржцами еще более эффективным и конструктивным», — подытожил мэр.

Осведомленный собеседник агентства объяснил логику этого решения. По его словам, зачастую канал Орлова в Telegram становится площадкой для ботов и троллей, как под копирку вбрасывающих определенную проблематику. Причем якобы установлено, что за такими аккаунтами нет реальных людей.

Принцип общения с мэром останется прежним
Принцип общения с мэром останется прежним

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов закрыл комментарии в своем telegram-канале с пятью тысячами подписчиков. Отныне горожане смогут писать ему гневные отзывы только в специальном боте. Об этом мэр рассказал на своей странице в соцсети. «Хотел бы сделать важное объявление, особенно для пользователей Telegram. В моем канале создан чат-бот, который теперь будет принимать вопросы и сообщения от подписчиков. Для многих екатеринбуржцев чат-боты — удобный формат и привычный инструмент информирования», — написал Орлов. Принцип обработки сообщений местных жителей останется прежним, но функционал будет расширяться, добавил он. «Новый формат поможет сделать взаимодействие между администрацией города и екатеринбуржцами еще более эффективным и конструктивным», — подытожил мэр. Осведомленный собеседник агентства объяснил логику этого решения. По его словам, зачастую канал Орлова в Telegram становится площадкой для ботов и троллей, как под копирку вбрасывающих определенную проблематику. Причем якобы установлено, что за такими аккаунтами нет реальных людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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