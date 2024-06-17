Аналитики выяснили, на ремонт какой техники жители ХМАО чаще всего тратят деньги

«Авито»: чаще всего жителям ХМАО приходится ремонтировать стиральные машины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чаще всего югорчанам приходится чинить стиральные машины, холодильники и телевизоры
Чаще всего югорчанам приходится чинить стиральные машины, холодильники и телевизоры Фото:

Чаще всего жители ХМАО обращаются к мастерам по ремонту бытовой техники, чтобы починить стиральные машины, а также холодильники и телевизоры. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Услуг».

«Поломка бытовой техники всегда застает врасплох. Обычно люди не знают, что делать и к кому обратиться в нестандартной ситуации. Чаще всего в мае 2024 года югорчане обращались за ремонтом стиральных или сушильных машин, холодильников или холодильных камер и телевизоров», — говорится в исследовании.

В «стиралках» югорчанам чаще всего приходится чинить барабаны, а спрос на заправку холодильников фреоном увеличился по региону в 14 раз. Среди другой бытовой техники вырос спрос на ремонт кофемашин и роботов-пылесосов. В последнем случае клиенты стали обращаться к мастерам в 19 раз чаще.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО возник ажиотажный спрос на услуги по ремонту квартир. Больше всего югорчане интересуются отделкой жилья под ключ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чаще всего жители ХМАО обращаются к мастерам по ремонту бытовой техники, чтобы починить стиральные машины, а также холодильники и телевизоры. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Услуг». «Поломка бытовой техники всегда застает врасплох. Обычно люди не знают, что делать и к кому обратиться в нестандартной ситуации. Чаще всего в мае 2024 года югорчане обращались за ремонтом стиральных или сушильных машин, холодильников или холодильных камер и телевизоров», — говорится в исследовании. В «стиралках» югорчанам чаще всего приходится чинить барабаны, а спрос на заправку холодильников фреоном увеличился по региону в 14 раз. Среди другой бытовой техники вырос спрос на ремонт кофемашин и роботов-пылесосов. В последнем случае клиенты стали обращаться к мастерам в 19 раз чаще. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО возник ажиотажный спрос на услуги по ремонту квартир. Больше всего югорчане интересуются отделкой жилья под ключ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...