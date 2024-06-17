Аналитики выяснили, на ремонт какой техники жители ХМАО чаще всего тратят деньги

Чаще всего жители ХМАО обращаются к мастерам по ремонту бытовой техники, чтобы починить стиральные машины, а также холодильники и телевизоры. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Услуг».
«Поломка бытовой техники всегда застает врасплох. Обычно люди не знают, что делать и к кому обратиться в нестандартной ситуации. Чаще всего в мае 2024 года югорчане обращались за ремонтом стиральных или сушильных машин, холодильников или холодильных камер и телевизоров», — говорится в исследовании.
В «стиралках» югорчанам чаще всего приходится чинить барабаны, а спрос на заправку холодильников фреоном увеличился по региону в 14 раз. Среди другой бытовой техники вырос спрос на ремонт кофемашин и роботов-пылесосов. В последнем случае клиенты стали обращаться к мастерам в 19 раз чаще.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО возник ажиотажный спрос на услуги по ремонту квартир. Больше всего югорчане интересуются отделкой жилья под ключ.
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