CT24: девять военных ранены при взрыве на полигоне в Чехии

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В Чехии взорвался боеприпас, пострадали 9 человек
В Чехии взорвался боеприпас, пострадали 9 человек Фото:

В ходе взрыва боеприпаса на военной базе в Чехии пострадали девять человек. Об этом сообщает телеканал страны CT24.

«Всего в результате взрыва на военном объекте Либава (Чехия) пострадали девять человек», — говорится в сообщении телеканала. Оно опубликовано в соцсети Х.

Взрыв боеприпаса произошел несколько часов назад. На базу экстренно был отправлен вертолет с помощью.

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В ходе взрыва боеприпаса на военной базе в Чехии пострадали девять человек. Об этом сообщает телеканал страны CT24. «Всего в результате взрыва на военном объекте Либава (Чехия) пострадали девять человек», — говорится в сообщении телеканала. Оно опубликовано в соцсети Х. Взрыв боеприпаса произошел несколько часов назад. На базу экстренно был отправлен вертолет с помощью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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