CT24: девять военных ранены при взрыве на полигоне в Чехии

В Чехии взорвался боеприпас, пострадали 9 человек
В ходе взрыва боеприпаса на военной базе в Чехии пострадали девять человек. Об этом сообщает телеканал страны CT24.
«Всего в результате взрыва на военном объекте Либава (Чехия) пострадали девять человек», — говорится в сообщении телеканала. Оно опубликовано в соцсети Х.
Взрыв боеприпаса произошел несколько часов назад. На базу экстренно был отправлен вертолет с помощью.
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