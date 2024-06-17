На военном полигоне в Чехии взорвались боеприпасы, есть раненые

На военном полигоне в Чехии (Либава) произошел взрыв боеприпаса. В ходе происшествия есть раненые. Об этом сообщает чешская армия.
"Мы имеем дело с серьезной аварией на военном полигоне Либава, где взорвался неуказанный боеприпас. К сожалению, на месте происшествия есть пострадавшие", — передает пресс-служба армии Чехии в своем аккаунте в X. На место происшествия отправили вертолет со службой спасения на борту.
Ранее Чехия пообещала Украине отправить 180 тысяч артиллерийских снарядов. Отмечалось, что Киев должен был получить их в июне, говорил президент страны Петр Павел.
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