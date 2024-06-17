На военном полигоне в Чехии взорвались боеприпасы, есть раненые

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В Чехии на военной базе взорвался боеприпас, передает армия страны
В Чехии на военной базе взорвался боеприпас, передает армия страны Фото:

На военном полигоне в Чехии (Либава) произошел взрыв боеприпаса. В ходе происшествия есть раненые. Об этом сообщает чешская армия.

"Мы имеем дело с серьезной аварией на военном полигоне Либава, где взорвался неуказанный боеприпас. К сожалению, на месте происшествия есть пострадавшие", — передает пресс-служба армии Чехии в своем аккаунте в X. На место происшествия отправили вертолет со службой спасения на борту.

Ранее Чехия пообещала Украине отправить 180 тысяч артиллерийских снарядов. Отмечалось, что Киев должен был получить их в июне, говорил президент страны Петр Павел. 

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На военном полигоне в Чехии (Либава) произошел взрыв боеприпаса. В ходе происшествия есть раненые. Об этом сообщает чешская армия. "Мы имеем дело с серьезной аварией на военном полигоне Либава, где взорвался неуказанный боеприпас. К сожалению, на месте происшествия есть пострадавшие", — передает пресс-служба армии Чехии в своем аккаунте в X. На место происшествия отправили вертолет со службой спасения на борту. Ранее Чехия пообещала Украине отправить 180 тысяч артиллерийских снарядов. Отмечалось, что Киев должен был получить их в июне, говорил президент страны Петр Павел. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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