Украинского депутата Гончаренко* заочно приговорили к 10 годам лишения свободы

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Судебное заседание в отношении Александра Наумова. Екатеринбург , фемида, суд
В РФ Гончаренко* был заочно приговорен к 10 годам лишения свободы за фейки о ВС РФ и оправдание терроризма, заявили в суде Фото:

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил депутата Верховной рады Алексея Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) к 10 годам колонии. Такое наказание ему назначили за фейки об армии России и оправдание терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Гончаренко назначено 10 лет колонии заочно», — заявили в суде. Информацию передает РИА Новости.

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении Гончаренко, которому предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Ему вменяются публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Приговор по делу был вынесен 17 мая.

Ранее Военный суд заочно приговорил экс-генерального прокурора Украины Виталия Ярему к 19 годам лишения свободы. Он также признан виновным в содействии терроризму и распространении фейков о ВС РФ. Ему назначен штраф в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, ЯремА разыскивается МВД РФ по статье Угольного кодекса РФ. По тем же причинам в розыск был объявлен экс-министр юстиции и бывший член СНБО Павел Петренко, пишет 360.ru.

*Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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Второй западный окружной военный суд заочно приговорил депутата Верховной рады Алексея Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) к 10 годам колонии. Такое наказание ему назначили за фейки об армии России и оправдание терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Гончаренко назначено 10 лет колонии заочно», — заявили в суде. Информацию передает РИА Новости. Суд рассмотрел уголовное дело в отношении Гончаренко, которому предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Ему вменяются публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Приговор по делу был вынесен 17 мая. Ранее Военный суд заочно приговорил экс-генерального прокурора Украины Виталия Ярему к 19 годам лишения свободы. Он также признан виновным в содействии терроризму и распространении фейков о ВС РФ. Ему назначен штраф в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, ЯремА разыскивается МВД РФ по статье Угольного кодекса РФ. По тем же причинам в розыск был объявлен экс-министр юстиции и бывший член СНБО Павел Петренко, пишет 360.ru. *Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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