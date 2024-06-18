Украинского депутата Гончаренко* заочно приговорили к 10 годам лишения свободы

18 июня 2024 в 14:09 Размер текста - 17 +

В РФ Гончаренко* был заочно приговорен к 10 годам лишения свободы за фейки о ВС РФ и оправдание терроризма, заявили в суде Фото: Илья Московец © URA.RU Второй западный окружной военный суд заочно приговорил депутата Верховной рады Алексея Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) к 10 годам колонии. Такое наказание ему назначили за фейки об армии России и оправдание терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Гончаренко назначено 10 лет колонии заочно», — заявили в суде. Информацию передает РИА Новости. Суд рассмотрел уголовное дело в отношении Гончаренко, которому предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Ему вменяются публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Приговор по делу был вынесен 17 мая. Ранее Военный суд заочно приговорил экс-генерального прокурора Украины Виталия Ярему к 19 годам лишения свободы. Он также признан виновным в содействии терроризму и распространении фейков о ВС РФ. Ему назначен штраф в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, ЯремА разыскивается МВД РФ по статье Угольного кодекса РФ. По тем же причинам в розыск был объявлен экс-министр юстиции и бывший член СНБО Павел Петренко, пишет 360.ru. *Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил депутата Верховной рады Алексея Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) к 10 годам колонии. Такое наказание ему назначили за фейки об армии России и оправдание терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Гончаренко назначено 10 лет колонии заочно», — заявили в суде. Информацию передает РИА Новости. Суд рассмотрел уголовное дело в отношении Гончаренко, которому предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Ему вменяются публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Приговор по делу был вынесен 17 мая. Ранее Военный суд заочно приговорил экс-генерального прокурора Украины Виталия Ярему к 19 годам лишения свободы. Он также признан виновным в содействии терроризму и распространении фейков о ВС РФ. Ему назначен штраф в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, ЯремА разыскивается МВД РФ по статье Угольного кодекса РФ. По тем же причинам в розыск был объявлен экс-министр юстиции и бывший член СНБО Павел Петренко, пишет 360.ru. *Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов