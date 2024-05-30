Экс-генпрокурора Украины осудили на 19 лет в России

30 мая 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

Виталий Ярема заочно приговорен к трем годам тюрьмы и 16 годам колонии строгого режима, заявили в суде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Военный суд заочно приговорил экс-генерального прокурора Украины Виталия Ярему к 19 годам лишения свободы. Он признан виновным в распространении фейков о ВС РФ и содействии терроризму. Об этом сообщает пресс-служба суда. «2-й Западный окружной военный суд признал виновным Ярему Виталия Григорьевича в совершении преступлений, предусмотренных п. „д“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ и ч. 1 ст. 205.1 УК РФ. Путем частичного сложения наказаний ему окончательно назначено 19 лет лишения свободы», — передает ТАСС информацию из суда. Отмечается, что первые три года Ярема проведет в тюрьме, а на оставшиеся 16 лет будет перемещен в колонию строгого режима. Также бывшему украинскому генеральному прокурору назначено выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, он на три года лишен права заниматься администрированием каналов и сайтов с использованием интернета. В суде отметили, что срок наказания будет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции на территорию РФ. Вынесенный приговор может быть обжалован, в законную силу он пока не вступил. В декабре 2022 года стало известно, что Министерство внутренних дел России объявило в розыск Ярему. Ему было заочно предъявлено обвинение в связи с его решениями, которые касались начала антитеррористической операции в Донбассе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный суд заочно приговорил экс-генерального прокурора Украины Виталия Ярему к 19 годам лишения свободы. Он признан виновным в распространении фейков о ВС РФ и содействии терроризму. Об этом сообщает пресс-служба суда. «2-й Западный окружной военный суд признал виновным Ярему Виталия Григорьевича в совершении преступлений, предусмотренных п. „д“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ и ч. 1 ст. 205.1 УК РФ. Путем частичного сложения наказаний ему окончательно назначено 19 лет лишения свободы», — передает ТАСС информацию из суда. Отмечается, что первые три года Ярема проведет в тюрьме, а на оставшиеся 16 лет будет перемещен в колонию строгого режима. Также бывшему украинскому генеральному прокурору назначено выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, он на три года лишен права заниматься администрированием каналов и сайтов с использованием интернета. В суде отметили, что срок наказания будет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции на территорию РФ. Вынесенный приговор может быть обжалован, в законную силу он пока не вступил. В декабре 2022 года стало известно, что Министерство внутренних дел России объявило в розыск Ярему. Ему было заочно предъявлено обвинение в связи с его решениями, которые касались начала антитеррористической операции в Донбассе.