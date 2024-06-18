В мире Украина МВД объявило в розыск экс-замминистра обороны Украины Мехеда 18 июня 2024 в 15:00 Размер текста - 17 + Также МВД РФ объявило в розыск бывшего замначальника Генштаба ВСУ Виктора Бокия Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России объявили в розыск бывшего замначальника Генштаба ВСУ Виктора Бокия и бывшего заместителя министра обороны Украины Петра Мехеда. Им также были заочно предъявлены обвинения за преступления в Донбассе. «МВД России объявило в розыск бывшего заместителя министра обороны Украины Петра Мехеда», — говорится в картотеке МВД РФ. Также в розыск объявлен экс-замначальника Генштаба ВСУ Виктор Бокий. Всем были заочно предъявлены обвинения за военные преступления в Донбассе. Ранее депутата Верховной рады Алексея Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) приговорили к 10 годам лишения свободы. Он обвиняется в публичном распространении фейков об армии России и оправдании терроризма. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В России объявили в розыск бывшего замначальника Генштаба ВСУ Виктора Бокия и бывшего заместителя министра обороны Украины Петра Мехеда. Им также были заочно предъявлены обвинения за преступления в Донбассе. «МВД России объявило в розыск бывшего заместителя министра обороны Украины Петра Мехеда», — говорится в картотеке МВД РФ. Также в розыск объявлен экс-замначальника Генштаба ВСУ Виктор Бокий. Всем были заочно предъявлены обвинения за военные преступления в Донбассе. Ранее депутата Верховной рады Алексея Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) приговорили к 10 годам лишения свободы. Он обвиняется в публичном распространении фейков об армии России и оправдании терроризма. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям