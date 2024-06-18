МВД объявило в розыск экс-замминистра обороны Украины Мехеда

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Полиция и ДПС. Тюмень, полицейские, мвд, полиция, мвд рф, сотрудники полиции, мвд россии, наряд полиции
Также МВД РФ объявило в розыск бывшего замначальника Генштаба ВСУ Виктора Бокия Фото:

В России объявили в розыск бывшего замначальника Генштаба ВСУ Виктора Бокия и бывшего заместителя министра обороны Украины Петра Мехеда. Им также были заочно предъявлены обвинения за преступления в Донбассе.

«МВД России объявило в розыск бывшего заместителя министра обороны Украины Петра Мехеда», — говорится в картотеке МВД РФ. Также в розыск объявлен экс-замначальника Генштаба ВСУ Виктор Бокий. Всем были заочно предъявлены обвинения за военные преступления в Донбассе.

Ранее депутата Верховной рады Алексея Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) приговорили к 10 годам лишения свободы. Он обвиняется в публичном распространении фейков об армии России и оправдании терроризма.

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В России объявили в розыск бывшего замначальника Генштаба ВСУ Виктора Бокия и бывшего заместителя министра обороны Украины Петра Мехеда. Им также были заочно предъявлены обвинения за преступления в Донбассе. «МВД России объявило в розыск бывшего заместителя министра обороны Украины Петра Мехеда», — говорится в картотеке МВД РФ. Также в розыск объявлен экс-замначальника Генштаба ВСУ Виктор Бокий. Всем были заочно предъявлены обвинения за военные преступления в Донбассе. Ранее депутата Верховной рады Алексея Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) приговорили к 10 годам лишения свободы. Он обвиняется в публичном распространении фейков об армии России и оправдании терроризма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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