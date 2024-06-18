МВД объявило в розыск экс-замминистра обороны Украины Мехеда

В России объявили в розыск бывшего замначальника Генштаба ВСУ Виктора Бокия и бывшего заместителя министра обороны Украины Петра Мехеда. Им также были заочно предъявлены обвинения за преступления в Донбассе.
«МВД России объявило в розыск бывшего заместителя министра обороны Украины Петра Мехеда», — говорится в картотеке МВД РФ. Также в розыск объявлен экс-замначальника Генштаба ВСУ Виктор Бокий. Всем были заочно предъявлены обвинения за военные преступления в Донбассе.
Ранее депутата Верховной рады Алексея Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) приговорили к 10 годам лишения свободы. Он обвиняется в публичном распространении фейков об армии России и оправдании терроризма.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.