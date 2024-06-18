В Челябинске на День Молодежи жители распишут дорожную технику граффити

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Машину разрисуют вместе с посетителями фестиваля
Машину разрисуют вместе с посетителями фестиваля Фото:

В Челябинске 29 июня посетители «Молфеста» распишут илососную машину граффити. Перфоманс пройдет на площадке «Движения Первых» и Росавтодора, а направлять жителей будет художник Тимур Бразил (настоящая фамилия — Абдуллаев), сообщили URA.RU в Упрдор «Южный Урал».

«Дорога — это движение! Мы, как подразделение федерального дорожного агентства, хотим показать молодежи, что наша сфера также наполнена красками и творчеством. Дорога — это не скучно! Объединившись с „Движением Первых“, ждем всех в 15:00 на площадке вблизи ротонды», — сообщил URA.RU глава управления Владимир Муравьев.

Технику раскрасят перманентными красками по уже подготовленному эскизу. Бразил проведет для посетителей мастер-класс, направляя ход работы. Предположительно, разрисованная машина будет курсировать по региону в рабочем порядке.

«МолФест» пройдет в областном центре 29 июня в парке Юрия Гагарина. Принять участие смогут челябинцы от 14 до 35 лет. В программе мероприятия девять направлений, а хедлайнером вечера станет певец Ваня Дмитриенко.

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В Челябинске 29 июня посетители «Молфеста» распишут илососную машину граффити. Перфоманс пройдет на площадке «Движения Первых» и Росавтодора, а направлять жителей будет художник Тимур Бразил (настоящая фамилия — Абдуллаев), сообщили URA.RU в Упрдор «Южный Урал». «Дорога — это движение! Мы, как подразделение федерального дорожного агентства, хотим показать молодежи, что наша сфера также наполнена красками и творчеством. Дорога — это не скучно! Объединившись с „Движением Первых“, ждем всех в 15:00 на площадке вблизи ротонды», — сообщил URA.RU глава управления Владимир Муравьев. Технику раскрасят перманентными красками по уже подготовленному эскизу. Бразил проведет для посетителей мастер-класс, направляя ход работы. Предположительно, разрисованная машина будет курсировать по региону в рабочем порядке. «МолФест» пройдет в областном центре 29 июня в парке Юрия Гагарина. Принять участие смогут челябинцы от 14 до 35 лет. В программе мероприятия девять направлений, а хедлайнером вечера станет певец Ваня Дмитриенко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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