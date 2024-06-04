В Челябинске на День Молодежи выступит Ваня Дмитриенко

В Челябинске 29 июня в парке имени Гагарина пройдет фестиваль «МолФест», посвященный Дню молодежи. На мероприятии выступит исполнитель хита «Венера-Юпитер» Ваня Дмитриенко, сообщили в пресс-службе управления молодежной политики региона.
«В День молодежи, 29 июня, в парке культуры и отдыха имени Гагарина пройдет „МолФест“. Хедлайнером фестиваля станет певец Ваня Дмитриенко». — сообщили в пресс-службе.
Принять участие в «МолФесте» смогут челябинцы в возрасте от 14 до 35 лет. В парке Гагарина представят различные площадки, созданные по актуальным молодежным темам. Заявлены девять направлений, которые будут в программе: «Просвещение», «Карьера», «Добро», «Креатив», «Возможности», «Дружба» «Спорт», «Наука», «Детство». Также в рамках фестиваля пройдут мастер-классы, лекции и конкурс.
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