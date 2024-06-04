04 июня 2024

В Челябинске на День Молодежи выступит Ваня Дмитриенко

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Вани Дмитриенко. Эспланада. 300 лет Пермь, дмитриенко ваня
Хедлайнером «МолФеста» станет Ваня Дмитриенко Фото:

В Челябинске 29 июня в парке имени Гагарина пройдет фестиваль «МолФест», посвященный Дню молодежи. На мероприятии выступит исполнитель хита «Венера-Юпитер» Ваня Дмитриенко, сообщили в пресс-службе управления молодежной политики региона.

«В День молодежи, 29 июня, в парке культуры и отдыха имени Гагарина пройдет „МолФест“. Хедлайнером фестиваля станет певец Ваня Дмитриенко». — сообщили в пресс-службе.

Принять участие в «МолФесте» смогут челябинцы в возрасте от 14 до 35 лет. В парке Гагарина представят различные площадки, созданные по актуальным молодежным темам. Заявлены девять направлений, которые будут в программе: «Просвещение», «Карьера», «Добро», «Креатив», «Возможности», «Дружба» «Спорт», «Наука», «Детство». Также в рамках фестиваля пройдут мастер-классы, лекции и конкурс.

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В Челябинске 29 июня в парке имени Гагарина пройдет фестиваль «МолФест», посвященный Дню молодежи. На мероприятии выступит исполнитель хита «Венера-Юпитер» Ваня Дмитриенко, сообщили в пресс-службе управления молодежной политики региона. «В День молодежи, 29 июня, в парке культуры и отдыха имени Гагарина пройдет „МолФест“. Хедлайнером фестиваля станет певец Ваня Дмитриенко». — сообщили в пресс-службе. Принять участие в «МолФесте» смогут челябинцы в возрасте от 14 до 35 лет. В парке Гагарина представят различные площадки, созданные по актуальным молодежным темам. Заявлены девять направлений, которые будут в программе: «Просвещение», «Карьера», «Добро», «Креатив», «Возможности», «Дружба» «Спорт», «Наука», «Детство». Также в рамках фестиваля пройдут мастер-классы, лекции и конкурс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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