В Челябинске на День Молодежи выступит Ваня Дмитриенко

05 июня 2024 в 10:29 Размер текста - 17 +

Хедлайнером «МолФеста» станет Ваня Дмитриенко Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинске 29 июня в парке имени Гагарина пройдет фестиваль «МолФест», посвященный Дню молодежи. На мероприятии выступит исполнитель хита «Венера-Юпитер» Ваня Дмитриенко, сообщили в пресс-службе управления молодежной политики региона. «В День молодежи, 29 июня, в парке культуры и отдыха имени Гагарина пройдет „МолФест“. Хедлайнером фестиваля станет певец Ваня Дмитриенко». — сообщили в пресс-службе. Принять участие в «МолФесте» смогут челябинцы в возрасте от 14 до 35 лет. В парке Гагарина представят различные площадки, созданные по актуальным молодежным темам. Заявлены девять направлений, которые будут в программе: «Просвещение», «Карьера», «Добро», «Креатив», «Возможности», «Дружба» «Спорт», «Наука», «Детство». Также в рамках фестиваля пройдут мастер-классы, лекции и конкурс. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 29 июня в парке имени Гагарина пройдет фестиваль «МолФест», посвященный Дню молодежи. На мероприятии выступит исполнитель хита «Венера-Юпитер» Ваня Дмитриенко, сообщили в пресс-службе управления молодежной политики региона. «В День молодежи, 29 июня, в парке культуры и отдыха имени Гагарина пройдет „МолФест“. Хедлайнером фестиваля станет певец Ваня Дмитриенко». — сообщили в пресс-службе. Принять участие в «МолФесте» смогут челябинцы в возрасте от 14 до 35 лет. В парке Гагарина представят различные площадки, созданные по актуальным молодежным темам. Заявлены девять направлений, которые будут в программе: «Просвещение», «Карьера», «Добро», «Креатив», «Возможности», «Дружба» «Спорт», «Наука», «Детство». Также в рамках фестиваля пройдут мастер-классы, лекции и конкурс.