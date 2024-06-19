«Коммерсант»: Счетная палата добилась рекордного штрафа для «Почты России»

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Счетная палата выявила незаконченные в срок работы в 279 отделениях "Почты России"
Счетная палата выявила незаконченные в срок работы в 279 отделениях "Почты России" Фото:

Московский суд оштрафовал «Почту России» на 100 миллионов рублей за нарушение договора с Минцифры о ремонте отделений. Это рекордный штраф, которого смогла добиться Счетная палата (СП), сообщили в ведомстве.

«Мировой суд в Москве вынес в рамках претензий ведомства [СП] „Почте России“ штраф на 100 миллионов рублей за нарушение договора с Минцифры о ремонте отделений. Это в 20 раз больше всех штрафов Счетной палаты за 2023 год», — выяснил «Коммерсант» у Счетной палаты.

Там уточнили, что такая мера принята к «наиболее значимому нарушению», которое выявило ведомство — незаконченные в срок работы в 279 отделениях, при получении пяти миллиардов рублей от государства. В самой же «Почте России» говорят, что претензии — чистая формальность, а все отделения возобновили работу после ремонта в срок. Компания собирается обжаловать решение суда.

Сотрудницу одной из организаций в Белозерском округе подозревают в присвоении и растрате 800 тысяч рублей, принадлежащих компании. По данным источника URA.RU, речь идет о руководителе районного отделения «Почты России».

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Московский суд оштрафовал «Почту России» на 100 миллионов рублей за нарушение договора с Минцифры о ремонте отделений. Это рекордный штраф, которого смогла добиться Счетная палата (СП), сообщили в ведомстве. «Мировой суд в Москве вынес в рамках претензий ведомства [СП] „Почте России“ штраф на 100 миллионов рублей за нарушение договора с Минцифры о ремонте отделений. Это в 20 раз больше всех штрафов Счетной палаты за 2023 год», — выяснил «Коммерсант» у Счетной палаты. Там уточнили, что такая мера принята к «наиболее значимому нарушению», которое выявило ведомство — незаконченные в срок работы в 279 отделениях, при получении пяти миллиардов рублей от государства. В самой же «Почте России» говорят, что претензии — чистая формальность, а все отделения возобновили работу после ремонта в срок. Компания собирается обжаловать решение суда. Сотрудницу одной из организаций в Белозерском округе подозревают в присвоении и растрате 800 тысяч рублей, принадлежащих компании. По данным источника URA.RU, речь идет о руководителе районного отделения «Почты России».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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