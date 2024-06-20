Ресторан в Челябинске оштрафовали на 125 тысяч рублей за мигрантку на кухне

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские выявили мигрантку, незаконно работающую в ресторане
Полицейские выявили мигрантку, незаконно работающую в ресторане Фото:

В Челябинске ресторатора оштрафовали на 125 тысяч рублей за мигрантку в качестве кухонного работника. Женщину трудоустроили незаконно, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка полиции.

«Сотрудники управления по вопросам миграции выявили ресторан, где к труду в качестве кухонного работника незаконно привлекли гражданку ближнего зарубежья. Владельца общепита оштрафовали на 125 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в ГУ МВД.

Массовые рейды в ресторанах Челябинска также прошли в начале июня. Тогда в одной из точек общепита были задержаны три мигранта. Мужчины занимались ремонтом крыши без патента.

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В Челябинске ресторатора оштрафовали на 125 тысяч рублей за мигрантку в качестве кухонного работника. Женщину трудоустроили незаконно, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка полиции. «Сотрудники управления по вопросам миграции выявили ресторан, где к труду в качестве кухонного работника незаконно привлекли гражданку ближнего зарубежья. Владельца общепита оштрафовали на 125 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в ГУ МВД. Массовые рейды в ресторанах Челябинска также прошли в начале июня. Тогда в одной из точек общепита были задержаны три мигранта. Мужчины занимались ремонтом крыши без патента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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