Ресторан в Челябинске оштрафовали на 125 тысяч рублей за мигрантку на кухне

В Челябинске ресторатора оштрафовали на 125 тысяч рублей за мигрантку в качестве кухонного работника. Женщину трудоустроили незаконно, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка полиции.
«Сотрудники управления по вопросам миграции выявили ресторан, где к труду в качестве кухонного работника незаконно привлекли гражданку ближнего зарубежья. Владельца общепита оштрафовали на 125 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в ГУ МВД.
Массовые рейды в ресторанах Челябинска также прошли в начале июня. Тогда в одной из точек общепита были задержаны три мигранта. Мужчины занимались ремонтом крыши без патента.
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