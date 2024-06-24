Минтруд ограничит мигрантов в выборе профессий ради безопасности россиян

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Для мигрантов ограничат доли найма в отдельных отраслях экономики Фото:

В России могут ограничить доли найма мигрантов в отдельных отраслях экономики для защиты местных граждан и борьбы с многоэтническими компаниями. Об этом говорится в проекте постановления Минтруда.

«Минтруд опубликовал проект квот на наем иностранцев в отдельных отраслях. Минтруд предлагает правительству ограничить доли найма мигрантов в отдельных отраслях ОКВЭД, мотивируя это решение защитой российских граждан и борьбой с созданием моноэтнических компаний», — пишет «Коммерсант».

Минтруд опубликовал проект постановления правительства, который состоит из двух частей — общефедерального регулирования и региональных исключений. Общефедеральная часть требует до 1 января 2025 года полностью исключить труд мигрантов в следующих отраслях — торговля лекарствами в аптеках, розничная торговля в нестационарных объектах и на рынках. Предлагается ограничить в половину долю иностранцев в растениеводстве и лесном хозяйстве. Также 24% иностранной рабочей силы — это потолок для работы на грузовом и пассажирском транспорте. Региональная часть, к примеру, потребует отсутствия мигрантов в сфере выращивания овощей для ряда регионов Дальнего Востока.

Военные следователи ранее нашли десятки мигрантов-уклонистов. Только за май 2024 года военные следователи СК РФ поставили на воинский учет 90 мигрантов-уклонистов по России, сообщили URA.RU в военном следственном управлении ведомства по РВСН.

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В России могут ограничить доли найма мигрантов в отдельных отраслях экономики для защиты местных граждан и борьбы с многоэтническими компаниями. Об этом говорится в проекте постановления Минтруда. «Минтруд опубликовал проект квот на наем иностранцев в отдельных отраслях. Минтруд предлагает правительству ограничить доли найма мигрантов в отдельных отраслях ОКВЭД, мотивируя это решение защитой российских граждан и борьбой с созданием моноэтнических компаний», — пишет «Коммерсант». Минтруд опубликовал проект постановления правительства, который состоит из двух частей — общефедерального регулирования и региональных исключений. Общефедеральная часть требует до 1 января 2025 года полностью исключить труд мигрантов в следующих отраслях — торговля лекарствами в аптеках, розничная торговля в нестационарных объектах и на рынках. Предлагается ограничить в половину долю иностранцев в растениеводстве и лесном хозяйстве. Также 24% иностранной рабочей силы — это потолок для работы на грузовом и пассажирском транспорте. Региональная часть, к примеру, потребует отсутствия мигрантов в сфере выращивания овощей для ряда регионов Дальнего Востока. Военные следователи ранее нашли десятки мигрантов-уклонистов. Только за май 2024 года военные следователи СК РФ поставили на воинский учет 90 мигрантов-уклонистов по России, сообщили URA.RU в военном следственном управлении ведомства по РВСН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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