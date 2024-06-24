Минтруд ограничит мигрантов в выборе профессий ради безопасности россиян

24 июня 2024 в 05:23 Размер текста - 17 +

Для мигрантов ограничат доли найма в отдельных отраслях экономики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России могут ограничить доли найма мигрантов в отдельных отраслях экономики для защиты местных граждан и борьбы с многоэтническими компаниями. Об этом говорится в проекте постановления Минтруда. «Минтруд опубликовал проект квот на наем иностранцев в отдельных отраслях. Минтруд предлагает правительству ограничить доли найма мигрантов в отдельных отраслях ОКВЭД, мотивируя это решение защитой российских граждан и борьбой с созданием моноэтнических компаний», — пишет « Коммерсант ». Минтруд опубликовал проект постановления правительства, который состоит из двух частей — общефедерального регулирования и региональных исключений. Общефедеральная часть требует до 1 января 2025 года полностью исключить труд мигрантов в следующих отраслях — торговля лекарствами в аптеках, розничная торговля в нестационарных объектах и на рынках. Предлагается ограничить в половину долю иностранцев в растениеводстве и лесном хозяйстве. Также 24% иностранной рабочей силы — это потолок для работы на грузовом и пассажирском транспорте. Региональная часть, к примеру, потребует отсутствия мигрантов в сфере выращивания овощей для ряда регионов Дальнего Востока. Военные следователи ранее нашли десятки мигрантов-уклонистов. Только за май 2024 года военные следователи СК РФ поставили на воинский учет 90 мигрантов-уклонистов по России, сообщили URA.RU в военном следственном управлении ведомства по РВСН. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России могут ограничить доли найма мигрантов в отдельных отраслях экономики для защиты местных граждан и борьбы с многоэтническими компаниями. Об этом говорится в проекте постановления Минтруда. «Минтруд опубликовал проект квот на наем иностранцев в отдельных отраслях. Минтруд предлагает правительству ограничить доли найма мигрантов в отдельных отраслях ОКВЭД, мотивируя это решение защитой российских граждан и борьбой с созданием моноэтнических компаний», — пишет «Коммерсант». Минтруд опубликовал проект постановления правительства, который состоит из двух частей — общефедерального регулирования и региональных исключений. Общефедеральная часть требует до 1 января 2025 года полностью исключить труд мигрантов в следующих отраслях — торговля лекарствами в аптеках, розничная торговля в нестационарных объектах и на рынках. Предлагается ограничить в половину долю иностранцев в растениеводстве и лесном хозяйстве. Также 24% иностранной рабочей силы — это потолок для работы на грузовом и пассажирском транспорте. Региональная часть, к примеру, потребует отсутствия мигрантов в сфере выращивания овощей для ряда регионов Дальнего Востока. Военные следователи ранее нашли десятки мигрантов-уклонистов. Только за май 2024 года военные следователи СК РФ поставили на воинский учет 90 мигрантов-уклонистов по России, сообщили URA.RU в военном следственном управлении ведомства по РВСН.