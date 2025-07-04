На границе Белгородской и Харьковской областей началась операцию по формированию буферной зоны

Марочко: ВС РФ начали бои на новом участке границы для создания буферной зоны
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ВС РФ начали формировать буферную зону на участке между Белгородской и Харьковской областями
ВС РФ начали формировать буферную зону на участке между Белгородской и Харьковской областями Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные начали боевые действия на новом участке границы шириной 20 километров между Белгородской и Харьковской областями для создания буферной зоны в Белгородской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«На участке государственной границы шириной в 20 км между Белгородской и Харьковской областями пришла в движение линия боевого соприкосновения. Исходя из оперативно-тактической обстановки, можно предположить, что в данном районе началась операция ВС РФ по формированию буферной зоны», — заявил Марочко в интервью ТАСС.

Он отметил, что до последнего времени этот участок фронта оставался спокойным, а бои там случались крайне редко. Официальных комментариев от Минобороны по ситуации пока не поступало.

Ранее российские военные уже начали формировать огневое кольцо вокруг украинских подразделений в районе Радьковки Харьковской области для расширения буферной зоны на границе с Белгородской областью. После взятия под контроль населенного пункта Строевка силы РФ усилили давление на позиции ВСУ, осложнив снабжение и передвижение украинских войск в этом секторе.

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Российские военные начали боевые действия на новом участке границы шириной 20 километров между Белгородской и Харьковской областями для создания буферной зоны в Белгородской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «На участке государственной границы шириной в 20 км между Белгородской и Харьковской областями пришла в движение линия боевого соприкосновения. Исходя из оперативно-тактической обстановки, можно предположить, что в данном районе началась операция ВС РФ по формированию буферной зоны», — заявил Марочко в интервью ТАСС. Он отметил, что до последнего времени этот участок фронта оставался спокойным, а бои там случались крайне редко. Официальных комментариев от Минобороны по ситуации пока не поступало. Ранее российские военные уже начали формировать огневое кольцо вокруг украинских подразделений в районе Радьковки Харьковской области для расширения буферной зоны на границе с Белгородской областью. После взятия под контроль населенного пункта Строевка силы РФ усилили давление на позиции ВСУ, осложнив снабжение и передвижение украинских войск в этом секторе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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