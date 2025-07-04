Десантники в зоне СВО получили новое оружие

Минобороны: в зоне СВО тестируют новый ручной пулемет с ленточным питанием
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В Минобороны сообщили, что РПЛ-20 впервые выполнен в расцветке «Мультикам» для повышения маскировки.
В Минобороны сообщили, что РПЛ-20 впервые выполнен в расцветке «Мультикам» для повышения маскировки. Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Десантники из Новороссийска и Ставрополя начали использовать новый ручной пулемет РПЛ-20 с ленточным питанием на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Одними из первых его начали применять в зоне СВО штурмовые подразделения Новороссийских и Ставропольских десантников на ореховском направлении в Запорожской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства. В министерстве уточнили, что серийные 5,45-миллиметровые РПЛ-20 поступили на вооружение соединений Воздушно-десантных войск. Там также отметили, что новый пулемет превосходит ранее используемый РПКС-74 и создан с учетом опыта боевых действий и рекомендаций ВДВ.

РПЛ-20 впервые выполнен в расцветке «Мультикам» для повышения маскировки. Пулемет выпускается в двух вариантах — с длиной ствола 590 и 415 мм, совместим с различным дополнительным оборудованием. По оценке военнослужащих, новая модель значительно усилила огневую мощь штурмовых подразделений и подтверждает заявленные характеристики производителя.

Ранее концерн «Калашников», который занимается разработкой и производством современного стрелкового оружия, уже поставлял российским военным модернизированные образцы, такие как пистолет-пулемет ППК-20 и управляемый боеприпас «КУБ-Э», успешно применяемые в зоне СВО. Эти боеприпасы предназначены для уничтожения небронированной техники на расстоянии и могут использоваться в любых условиях.

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Десантники из Новороссийска и Ставрополя начали использовать новый ручной пулемет РПЛ-20 с ленточным питанием на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны России. «Одними из первых его начали применять в зоне СВО штурмовые подразделения Новороссийских и Ставропольских десантников на ореховском направлении в Запорожской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства. В министерстве уточнили, что серийные 5,45-миллиметровые РПЛ-20 поступили на вооружение соединений Воздушно-десантных войск. Там также отметили, что новый пулемет превосходит ранее используемый РПКС-74 и создан с учетом опыта боевых действий и рекомендаций ВДВ. РПЛ-20 впервые выполнен в расцветке «Мультикам» для повышения маскировки. Пулемет выпускается в двух вариантах — с длиной ствола 590 и 415 мм, совместим с различным дополнительным оборудованием. По оценке военнослужащих, новая модель значительно усилила огневую мощь штурмовых подразделений и подтверждает заявленные характеристики производителя. Ранее концерн «Калашников», который занимается разработкой и производством современного стрелкового оружия, уже поставлял российским военным модернизированные образцы, такие как пистолет-пулемет ППК-20 и управляемый боеприпас «КУБ-Э», успешно применяемые в зоне СВО. Эти боеприпасы предназначены для уничтожения небронированной техники на расстоянии и могут использоваться в любых условиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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