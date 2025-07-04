Как бороться с борщевиком на садовом участке

Борщевик Сосновского способен полностью занять садовый участок площадью 6–10 соток всего за три-пять лет при отсутствии своевременных мер борьбы. Об этом сообщил директор по развитию сервисной компании «Мой гектар» Олег Киреев. Он уточнил, что эффективнее всего бороться с борщевиком в мае–июне, до начала цветения.
«Если вовремя не принять меры, за три-пять лет борщевик вполне может полностью захватить стандартный дачный участок в 6–10 соток», — подчеркнул Киреев РИА Новости. По словам эксперта, борщевик является одним из самых агрессивных инвазивных растений в России. Он отметил, что распространение растения начинается с небольшого очага, который ежегодно расширяется по кругу. Одно взрослое растение способно дать до 20 тысяч семян, которые разносятся ветром и сохраняют всхожесть до семи лет.
Киреев уточнил, что эффективнее всего бороться с борщевиком в мае–июне, до начала цветения: в этот период растение можно скашивать или выкапывать с корнем. Если упущено время, а борщевик зацвел (обычно это июнь–июль), необходимо оперативно срезать цветоносы и сжечь их либо глубоко закопать — не менее чем на метр, иначе семена способны дозреть даже после срезки.
Эксперт напомнил, что самостоятельно удалять борщевик на чужой территории запрещено. При появлении сорняка у соседей следует сначала устно или письменно предупредить владельца участка, зафиксировав факт обращения. Если реакции нет, необходимо обратиться в местную администрацию — она выдаст предписание на удаление растения. В случае неисполнения предписания материалы передаются в контролирующие органы: за невыполнение грозит штраф от 300 до 500 рублей или в сумме, определяемой региональными законами. Для земель сельскохозяйственного назначения штраф может достичь 20–50 тысяч рублей.
Ответственность за борьбу с борщевиком возлагается на разные ведомства в зависимости от типа участка: на сельхозземлях — региональные министерства сельского хозяйства или управления Россельхознадзора, в лесах — министерства лесного хозяйства, на особо охраняемых природных территориях — министерства природных ресурсов и экологии. Обращения граждан принимаются через портал «Госуслуги», официальные сайты ведомств или местную администрацию, добавил Киреев.
Ранее специалисты отмечали, что даже единичные растения борщевика необходимо уничтожать сразу, чтобы предотвратить массовое распространение. По их словам, это растение опасно не только для участков, но и для людей: его сок может вызвать серьезные ожоги, например, при покосе травы на даче.
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