Вильфанд: на Москву скоро обрушится 30-градусная жара

В Московском регионе с понедельника, 7 июля, ожидается резкое потепление: температура воздуха днем поднимется до +30 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В ночь на понедельник [прогнозируется] еще +10-15 градусов, днем — уже 24-26. А во вторник [будет] более заметное повышение температуры: ночные значения — от +13 до +18 градусов, в центре города — до +20, днем показатель составит +25-30 градусов», — сообщил Вильфанд ТАСС.
Синоптик уточнил, что в первый день недели температура будет соответствовать климатической норме, а во вторник и среду превысит ее на 1-2 градуса. Он также отметил, что конец июня и начало июля отличались необычно прохладной погодой: температура в столице соответствовала значениям, характерным для начала или середины мая.
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