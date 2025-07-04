Вильфанд: на Москву скоро обрушится 30-градусная жара

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Теплая погода прогнозируется и в ночное время
Теплая погода прогнозируется и в ночное время Фото:

В Московском регионе с понедельника, 7 июля, ожидается резкое потепление: температура воздуха днем поднимется до +30 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В ночь на понедельник [прогнозируется] еще +10-15 градусов, днем — уже 24-26. А во вторник [будет] более заметное повышение температуры: ночные значения — от +13 до +18 градусов, в центре города — до +20, днем показатель составит +25-30 градусов», — сообщил Вильфанд ТАСС.

Синоптик уточнил, что в первый день недели температура будет соответствовать климатической норме, а во вторник и среду превысит ее на 1-2 градуса. Он также отметил, что конец июня и начало июля отличались необычно прохладной погодой: температура в столице соответствовала значениям, характерным для начала или середины мая.

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В Московском регионе с понедельника, 7 июля, ожидается резкое потепление: температура воздуха днем поднимется до +30 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В ночь на понедельник [прогнозируется] еще +10-15 градусов, днем — уже 24-26. А во вторник [будет] более заметное повышение температуры: ночные значения — от +13 до +18 градусов, в центре города — до +20, днем показатель составит +25-30 градусов», — сообщил Вильфанд ТАСС. Синоптик уточнил, что в первый день недели температура будет соответствовать климатической норме, а во вторник и среду превысит ее на 1-2 градуса. Он также отметил, что конец июня и начало июля отличались необычно прохладной погодой: температура в столице соответствовала значениям, характерным для начала или середины мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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