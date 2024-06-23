В ХМАО рухнули цены на земельные участки

В Ханты-Мансийском автономном округе начали падать цены на земельные участки. К концу июня стоимость земли в Нижневартовске подешевела почти на 10%.
«Средняя стоимость сотки земельного участка в Нижневартовске в конце июня составляет примерно 375 тысяч рублей. В начале месяца цена была на уровне около 405 тысяч. Снижение составило 7,5%», — следует из данных сервиса Restate. Согласно статистике, с начала лета это самый большой скачок стоимости земли в городе.
Цены непосредственно на дачные участки в Нижневартовске, согласно данным сайта «Авито», начинаются примерно с 50 тысяч рублей. А за самые дорогие объекты продавцы просят здесь почти 20 миллионов рублей. В Сургуте тем временем цены стартуют с 250 тысяч рублей, а самые дорогие стоят более 100 миллионов.
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