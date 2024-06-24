В озере ХМАО утонул 18-летний парень

На озере Сорумлор около деревни Русскинская в Сургутском районе ХМАО утонул молодой человек. Его тело обнаружили местные жители.
«В Сургутском районе, на озере Сорумлор, на расстоянии 18 километров от деревни Русскинская, во время купания утонул мужчина 2006 года рождения. Тело достали из воды местные жители», — сообщила Госинспекция по маломерным судам города Сургута на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошел во второй половине дня. Очевидец сообщил о происшествии в экстренные службы. Прибывшие на место медики констатировали смерть молодого человека. Полиция и МЧС выясняют обстоятельства гибели мужчины.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске в протоке реки спасатели нашли тело утонувшего рыбака. На берегу реки была обнаружена машина пропавшего и перевернутая лодка.
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