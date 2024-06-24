У свердловских силовиков возникли вопросы к директору музея, которого атаковал Пригожин

Выставку о жертвах репрессий в Екатеринбурге могли отменить под давлением

24 июня 2024 в 22:28 Размер текста - 17 +

Игорь Пушкарев работает директором музея с декабря 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Выставка с артефактами, найденными на месте массовых расстрелов в Екатеринбурге, могла быть отменена при вмешательстве силовиков. По словам источника URA.RU, близкого к муниципальной власти, у правоохранителей якобы появились вопросы к директору Музея истории Екатеринбурга Игорю Пушкареву, основному организатору экспозиции. «С ним, возможно, прошли некоторые беседы», — поделился собеседник. На этом фоне распространились слухи о задержании Пушкарева. Они не подтвердились — корреспондент днем 24 июня лично связался с менеджером. «Мы же не отменили [выставку], мы перенесли открытие, объяснили техническими причинами. Это все, что мы хотели сказать на тот момент, и на этот пока тоже», — прокомментировал Пушкарев. Выставка должна была пройти 22 июня на 12-м километре Московского тракта. Посетителям хотели показать находки археологов — личные вещи, документы и даже челюсти репрессированных. Пушкарев заявлял, что выставка восстановит деятельность музея на мемориале, который не эксплуатировался с 2016 года. Второй источник URA.RU заявил, что, по его данным, выставка сорвалась не из-за вмешательства силовиков, а по причине проблем с сертификацией здания. И заверил, что, как только их устранят, горожане смогут посетить показ. Новость по теме В Екатеринбурге сорвалась выставка с останками жертв репрессий Пушкарев работает директором с декабря 2022 года. Его назначение спровоцировало публичный скандал. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин (ныне покойный) потребовал Пушкарева уволить — из-за того, что он, когда работал журналистом Znak.com, якобы дискредитировал ЧВК. И в целом выступил против спецоперации РФ на Украине. Но мэр Алексей Орлов отстранять Пушкарева отказался. Позднее эта позиция была поддержана губернатором Евгением Куйвашевым. «Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся», — заявил тогда губернатор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выставка с артефактами, найденными на месте массовых расстрелов в Екатеринбурге, могла быть отменена при вмешательстве силовиков. По словам источника URA.RU, близкого к муниципальной власти, у правоохранителей якобы появились вопросы к директору Музея истории Екатеринбурга Игорю Пушкареву, основному организатору экспозиции. «С ним, возможно, прошли некоторые беседы», — поделился собеседник. На этом фоне распространились слухи о задержании Пушкарева. Они не подтвердились — корреспондент днем 24 июня лично связался с менеджером. «Мы же не отменили [выставку], мы перенесли открытие, объяснили техническими причинами. Это все, что мы хотели сказать на тот момент, и на этот пока тоже», — прокомментировал Пушкарев. Выставка должна была пройти 22 июня на 12-м километре Московского тракта. Посетителям хотели показать находки археологов — личные вещи, документы и даже челюсти репрессированных. Пушкарев заявлял, что выставка восстановит деятельность музея на мемориале, который не эксплуатировался с 2016 года. Второй источник URA.RU заявил, что, по его данным, выставка сорвалась не из-за вмешательства силовиков, а по причине проблем с сертификацией здания. И заверил, что, как только их устранят, горожане смогут посетить показ. Пушкарев работает директором с декабря 2022 года. Его назначение спровоцировало публичный скандал. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин (ныне покойный) потребовал Пушкарева уволить — из-за того, что он, когда работал журналистом Znak.com, якобы дискредитировал ЧВК. И в целом выступил против спецоперации РФ на Украине. Но мэр Алексей Орлов отстранять Пушкарева отказался. Позднее эта позиция была поддержана губернатором Евгением Куйвашевым. «Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся», — заявил тогда губернатор.