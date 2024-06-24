В свердловском поселке река снесла мост

В поселке Азиатская Кушвинского городского округа (Свердловская область) река Березовка снесла мост. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, отметив, что вода не дошла до жилых домов.
«Данный мост не был предназначен для движения транспортных средств и использовался как пешеходный. Подтоплений жилых домов и объектов инфраструктуры не зафиксировано. На жизнеобеспечение населения происшествие не повлияло — имеются пути объезда», — пояснили в ведомстве.
На место происшествия приедут представители администрации муниципалитета. Они установят причины ЧП.
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