24 июня 2024

В свердловском поселке река снесла мост

© Служба новостей «URA.RU»
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К месту происшествия приедут представители администрации муниципалитета (архивное фото)
К месту происшествия приедут представители администрации муниципалитета (архивное фото) Фото:

В поселке Азиатская Кушвинского городского округа (Свердловская область) река Березовка снесла мост. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, отметив, что вода не дошла до жилых домов.

«Данный мост не был предназначен для движения транспортных средств и использовался как пешеходный. Подтоплений жилых домов и объектов инфраструктуры не зафиксировано. На жизнеобеспечение населения происшествие не повлияло — имеются пути объезда», — пояснили в ведомстве.

На место происшествия приедут представители администрации муниципалитета. Они установят причины ЧП.

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В поселке Азиатская Кушвинского городского округа (Свердловская область) река Березовка снесла мост. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, отметив, что вода не дошла до жилых домов. «Данный мост не был предназначен для движения транспортных средств и использовался как пешеходный. Подтоплений жилых домов и объектов инфраструктуры не зафиксировано. На жизнеобеспечение населения происшествие не повлияло — имеются пути объезда», — пояснили в ведомстве. На место происшествия приедут представители администрации муниципалитета. Они установят причины ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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