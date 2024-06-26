26 июня 2024

Челябинцы стали строить больше частных домов и коттеджей. Инфографика

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Челябинцы в январе—мае 2024 года построили на 13,2% больше собственного жилья, чем в 2023 году Фото:

Челябинцы за январь—май 2024 года построили на 13,2% больше собственного жилья, чем за тот же период прошлого года. Всего жители Челябинской области возвели 591 тысячу квадратных метров жилья, сообщили в пресс-службе контрольно-счетной палаты (КСП) региона.

«За январь—май жители Челябинской области возвели 591,7 тысяч квадратных метров жилья, что на 13,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Среди муниципальных образований нашего региона лидерами по динамике ввода жилья населением в сравнении с 2023 годом являются Кизильский МР (+292,5%), Троицкий МР (+183,6%), Карталинский МР (+82,8%), Чесменский МР (+82,1%), Катав-Ивановский МР (+53,7%)», — сообщили в КПС.

При этом существенно снизились темпы строительства в Нязепетровском МР (-27,7%), Усть-Катавском городском округе (-48,7%), Кусинском МР (-48,8%), Октябрьском МР (-53,3%), Брединском МР (-68,8%). В пресс-службе КСП отметили, рост строительства жилья очень важен, ведь он также способствует развитию инфраструктуры региона в целом.

За январь—май жители Челябинской области построили 591,7 тысяч квадратных метров жилья
За январь—май жители Челябинской области построили 591,7 тысяч квадратных метров жилья

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Челябинцы за январь—май 2024 года построили на 13,2% больше собственного жилья, чем за тот же период прошлого года. Всего жители Челябинской области возвели 591 тысячу квадратных метров жилья, сообщили в пресс-службе контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «За январь—май жители Челябинской области возвели 591,7 тысяч квадратных метров жилья, что на 13,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Среди муниципальных образований нашего региона лидерами по динамике ввода жилья населением в сравнении с 2023 годом являются Кизильский МР (+292,5%), Троицкий МР (+183,6%), Карталинский МР (+82,8%), Чесменский МР (+82,1%), Катав-Ивановский МР (+53,7%)», — сообщили в КПС. При этом существенно снизились темпы строительства в Нязепетровском МР (-27,7%), Усть-Катавском городском округе (-48,7%), Кусинском МР (-48,8%), Октябрьском МР (-53,3%), Брединском МР (-68,8%). В пресс-службе КСП отметили, рост строительства жилья очень важен, ведь он также способствует развитию инфраструктуры региона в целом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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