Челябинцы за январь—май 2024 года построили на 13,2% больше собственного жилья, чем за тот же период прошлого года. Всего жители Челябинской области возвели 591 тысячу квадратных метров жилья, сообщили в пресс-службе контрольно-счетной палаты (КСП) региона.
«За январь—май жители Челябинской области возвели 591,7 тысяч квадратных метров жилья, что на 13,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Среди муниципальных образований нашего региона лидерами по динамике ввода жилья населением в сравнении с 2023 годом являются Кизильский МР (+292,5%), Троицкий МР (+183,6%), Карталинский МР (+82,8%), Чесменский МР (+82,1%), Катав-Ивановский МР (+53,7%)», — сообщили в КПС.
При этом существенно снизились темпы строительства в Нязепетровском МР (-27,7%), Усть-Катавском городском округе (-48,7%), Кусинском МР (-48,8%), Октябрьском МР (-53,3%), Брединском МР (-68,8%). В пресс-службе КСП отметили, рост строительства жилья очень важен, ведь он также способствует развитию инфраструктуры региона в целом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!