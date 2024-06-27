К знаковому объекту выехали несколько расчетов
В «Центральной» гостинице на ул. Малышева, 74 в Екатеринбурге произошло возгорание, на место съехались пожарные. Свидетелем стал корреспондент URA.RU.
По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о ЧП поступило в 22:52. «По оперативной информации на площади 2 кв. м произошло возгорание стиральной машины в прачечной на третьем этаже 5-этажного здания. До прибытия пожарно-спасательных подразделений были эвакуированы 50 человек. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали агентству в ведомстве.
Сотрудники гостиницы сработали оперативно
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