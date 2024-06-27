27 июня 2024

К гостинице в центре Екатеринбурга срочно съехались пожарные. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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К знаковому объекту выехали несколько расчетов
К знаковому объекту выехали несколько расчетов Фото:

В «Центральной» гостинице на ул. Малышева, 74 в Екатеринбурге произошло возгорание, на место съехались пожарные. Свидетелем стал корреспондент URA.RU.

По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о ЧП поступило в 22:52. «По оперативной информации на площади 2 кв. м произошло возгорание стиральной машины в прачечной на третьем этаже 5-этажного здания. До прибытия пожарно-спасательных подразделений были эвакуированы 50 человек. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали агентству в ведомстве.

Сотрудники гостиницы сработали оперативно
Сотрудники гостиницы сработали оперативно
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В «Центральной» гостинице на ул. Малышева, 74 в Екатеринбурге произошло возгорание, на место съехались пожарные. Свидетелем стал корреспондент URA.RU. По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о ЧП поступило в 22:52. «По оперативной информации на площади 2 кв. м произошло возгорание стиральной машины в прачечной на третьем этаже 5-этажного здания. До прибытия пожарно-спасательных подразделений были эвакуированы 50 человек. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали агентству в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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